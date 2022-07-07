  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2022 10:04

《樓市點評－汪敦敬》樓市出現「平行時空」，如何掌握置業良機

　　《樓市點評》一葉知秋，樓市情況看居屋抽籤後回流潮可見一斑！
　
　　每逢居屋的認購抽籤過後都會出現購買力回流潮，令市場購買力回增，成交便由靜回旺，這
無可厚非只是購買力被凍結後的回暖，但今次抽籤後的回流是非常之反常，雖然回流潮有出現，
買家亦有增加，但是我們看到成交並不如以往般由草根的細單位或者居屋帶旺，反過來較多人買
的是樓花、一些優質的物業或三房的單位，而上車盤市場是較淡靜的，這反映了市場氣氛是極端
消極及悲觀的，亦是多年來罕見的。

　　市場在各板塊不同財富及悲觀程度下，亦有不同的反應，因為香港已經出現貧富懸殊的情況
，而貧富懸殊並不是只在有資產者和無資產者之間出現，甚至在「打工仔」中都有分高收入人士
和草根人士，而草根及無資產者中更加反映到悲觀氣氛是濃厚的。另一方面，我們又見到有些樓
市板塊，如一手樓的價格是有一個非常理想的上升情況，樓市是「平行時空」、出現了冷暖板塊
，執筆的時候是７月５日，我們見到進入７月之後政府新的班子上場，在處理一些問題上，市場
初步是有好的反應，我認為在民意上是開局良好，希望市民的消費信心隨著新氣象而有新的進展


　　在這異常複雜的市況中，我們應該如何做房地產投資的部署？我試拋磚引玉提供一個方案給
各位參考。
　
　　我認為看官部署投資的時候，首先要弄清楚香港樓市結構的兩個特點，第一個是我們的市場
結構良好，香港仍然有很多資金享受著平息，而且仍然是少借貸及供應不足（雖然有很多長遠的
政策），即是說樓市結構不改變，我們不應該有太悲觀的想法；第二，我們要知道樓市是出現「
平行時空」即冷暖板塊表現各異，所以不同板塊的買家應該就自己心儀想買的單位做一些資料搜
集，樓價熾熱和上升的板塊往往是放盤量減少而令價格向上，反過來價格向下的板塊往往是出現
了放盤量增加及成交減少，這些只是一些參考，大家要因時制宜的。
　
　　而入市的策略是要掌握，既然現在市場的最大困擾在管治疫情的信心上，但是大家應該要留
意市場情緒有否變化，當市場情緒發覺開始好轉的時候，就要盡快考慮是否入市，不要在每個人
的情緒開始轉喜之後才出手，因為那時候樓價已經回升了。另外，用家如果擔心自己變化得不夠
快的話，我就認為應該要掌握市場較低價的區間去大膽還價，首先用家投資不應該追求最便宜那
點，但可以去追求樓價較便宜的區間然後大膽還價，爭取比已經合乎預算中更佳的成果，我認為
這是用家合用的策略。
　
　　筆者是很相信新班子能夠給予市民更多的信心，亦會更好地控制疫情，但是這些信心是沒有
數據去印證的，所以消費者應該要繼續留意及細心觀察變化，不要定位樓價一定升或者一定跌，
我認為以上的原則是可以幫到想買樓的消費者的。

《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告07/07/2022
【大行炒D乜】高盛評汽車銷售股　降永達評級兼腰斬目標價
人氣文章開市Good Morning07/07/2022
林家亨：貨櫃需求放緩航運價格已見頂　航運股有貨今日須沽
人氣文章財經熱話07/07/2022
【虛幣世界】隔晚美股輕微高收，加密貨幣走勢平穩
人氣文章中國故事06/07/2022
《神州經脈》傳白宮僅取消小量中國貨關稅　疫情多點再爆A場疲弱
人氣文章財經熱話06/07/2022
大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市　阿里逆市造好
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金