《樓市點評－汪敦敬》樓市出現「平行時空」，如何掌握置業良機

《樓市點評》一葉知秋，樓市情況看居屋抽籤後回流潮可見一斑！



每逢居屋的認購抽籤過後都會出現購買力回流潮，令市場購買力回增，成交便由靜回旺，這

無可厚非只是購買力被凍結後的回暖，但今次抽籤後的回流是非常之反常，雖然回流潮有出現，

買家亦有增加，但是我們看到成交並不如以往般由草根的細單位或者居屋帶旺，反過來較多人買

的是樓花、一些優質的物業或三房的單位，而上車盤市場是較淡靜的，這反映了市場氣氛是極端

消極及悲觀的，亦是多年來罕見的。



市場在各板塊不同財富及悲觀程度下，亦有不同的反應，因為香港已經出現貧富懸殊的情況

，而貧富懸殊並不是只在有資產者和無資產者之間出現，甚至在「打工仔」中都有分高收入人士

和草根人士，而草根及無資產者中更加反映到悲觀氣氛是濃厚的。另一方面，我們又見到有些樓

市板塊，如一手樓的價格是有一個非常理想的上升情況，樓市是「平行時空」、出現了冷暖板塊

，執筆的時候是７月５日，我們見到進入７月之後政府新的班子上場，在處理一些問題上，市場

初步是有好的反應，我認為在民意上是開局良好，希望市民的消費信心隨著新氣象而有新的進展

。



在這異常複雜的市況中，我們應該如何做房地產投資的部署？我試拋磚引玉提供一個方案給

各位參考。



我認為看官部署投資的時候，首先要弄清楚香港樓市結構的兩個特點，第一個是我們的市場

結構良好，香港仍然有很多資金享受著平息，而且仍然是少借貸及供應不足（雖然有很多長遠的

政策），即是說樓市結構不改變，我們不應該有太悲觀的想法；第二，我們要知道樓市是出現「

平行時空」即冷暖板塊表現各異，所以不同板塊的買家應該就自己心儀想買的單位做一些資料搜

集，樓價熾熱和上升的板塊往往是放盤量減少而令價格向上，反過來價格向下的板塊往往是出現

了放盤量增加及成交減少，這些只是一些參考，大家要因時制宜的。



而入市的策略是要掌握，既然現在市場的最大困擾在管治疫情的信心上，但是大家應該要留

意市場情緒有否變化，當市場情緒發覺開始好轉的時候，就要盡快考慮是否入市，不要在每個人

的情緒開始轉喜之後才出手，因為那時候樓價已經回升了。另外，用家如果擔心自己變化得不夠

快的話，我就認為應該要掌握市場較低價的區間去大膽還價，首先用家投資不應該追求最便宜那

點，但可以去追求樓價較便宜的區間然後大膽還價，爭取比已經合乎預算中更佳的成果，我認為

這是用家合用的策略。



筆者是很相信新班子能夠給予市民更多的信心，亦會更好地控制疫情，但是這些信心是沒有

數據去印證的，所以消費者應該要繼續留意及細心觀察變化，不要定位樓價一定升或者一定跌，

我認為以上的原則是可以幫到想買樓的消費者的。



《祥益地產總裁 汪敦敬》



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