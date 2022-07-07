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07/07/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１０３點子，報６﹒７１４３

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４３，較
上個交易日升１０３點子，上個交易日報６﹒７２４６。
　　美國聯儲局會議紀錄釋出鷹派訊號，美匯指數突破至１０７﹒０８，再創近２０年新高。美
匯指數今年已漲１２％，可望創下２０１４年以來最佳表現。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１４３　－１０３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８３８４　－６５８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３６９　－２２８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５６　　－１３﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒００３１　－３６０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５５３７　－１６８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１２８８　－２１２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７７９６　　－６８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９１９６　－２４３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１４９１　－１１４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９０　　＋１８﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒４２０７　＋３８５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５００８　＋４２１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒５１００　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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