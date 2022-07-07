【聚焦人幣】人幣中間價升１０３點子，報６﹒７１４３

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４３，較

上個交易日升１０３點子，上個交易日報６﹒７２４６。

美國聯儲局會議紀錄釋出鷹派訊號，美匯指數突破至１０７﹒０８，再創近２０年新高。美

匯指數今年已漲１２％，可望創下２０１４年以來最佳表現。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１４３ －１０３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８３８４ －６５８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３６９ －２２８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５６ －１３﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒００３１ －３６０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５５３７ －１６８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１２８８ －２１２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７７９６ －６８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１９６ －２４３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１４９１ －１１４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９０ ＋１８﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４２０７ ＋３８５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５００８ ＋４２１﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒５１００ －１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

