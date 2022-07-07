【聚焦人幣】人幣中間價升１０３點子，報６﹒７１４３

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４３，較
上個交易日升１０３點子，上個交易日報６﹒７２４６。
美國聯儲局會議紀錄釋出鷹派訊號，美匯指數突破至１０７﹒０８，再創近２０年新高。美
匯指數今年已漲１２％，可望創下２０１４年以來最佳表現。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７１４３ －１０３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８３８４ －６５８﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９３６９ －２２８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５５６ －１３﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒００３１ －３６０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５５３７ －１６８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１２８８ －２１２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７７９６ －６８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１９６ －２４３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１４９１ －１１４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９０ ＋１８﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４２０７ ＋３８５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５００８ ＋４２１﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒５１００ －１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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