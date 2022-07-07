《鍾之日記》車股開快車，鐵鳥也起飛

《鍾之日記》７月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



據報拜登政府或在近期宣布對華關稅減免方案，當中包括取消對目前中國輸美商品中１００

億美元商品加徵的關稅。不過，可能會啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或

被提高。中國商務部新聞發言人束珏婷今日在例行發布會表示，美方在產業補貼方面對中方的指

責與事實完全不符。中方一貫反對３０１調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要出台新的貿易

措施。束珏婷又指，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關

切。雙方經貿團隊同意保持密切溝通，落實好牽頭人達成的共識，加強宏觀經濟政策的交流，推

動經貿領域務實合作。如果有進一步消息，將及時發布。

香江魚缸今日低開２３３點，早段曾跌幅擴大至近４００點，其後跌幅收窄，午後轉升。恒

生指數收報２１６４３點，升５６點，成交縮至１１２０﹒６億元。



＊Ａ場終止兩連跌＊



商務部等１７部門再發布鼓勵擴大汽車消費的措施，刺激汽車產業鏈個股大幅上揚，祖國股

市今早輕微低開後不久明確轉升，新能源汽車股、豬肉股、能源股走強，滬綜指收升０﹒２７％

，報３３６４﹒４點，終止兩連跌，深成指升０﹒９３％，創業板指升１﹒６８％。

進入７月，人行連續五個交易日回籠資金，共收水４２８０億元人民幣，引發貨幣政策轉向

猜想。滬深兩市全日成交１０５３０億元人民幣，為連續第１１個交易日突破１萬億，惟成交較

上日減少３％。外資今日通過滬股通、深股通流入５﹒５４億元人民幣，結束連續兩日淨流出。



＊內地力谷汽車消費，汽車股掉頭抽升＊



商務部等１７部門今日發布《關於搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》，聚焦支

持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優化汽車使

用環境、豐富汽車金融服務等，提出了６個方面、１２條政策措施。

商務部副部長盛秋預期，隨著疫情受控和各項政策措施見效，汽車消費將持續回穩復甦，下

半年汽車消費有望實現較快增長，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。

有研究員指，今日發布的政策支持力度較大，圍繞汽車消費的全產業鏈、各個環節發力，包

括支持新能源汽車購買使用、促進二手車市場活躍及汽車平行進口等，對提振汽車消費將有顯著

效果，也會全面提升消費市場的活力。

多家汽車股造好，午後升幅更見擴大，廣汽（０２２３８）飆７﹒２％，吉利汽車

（００１７５）倒升６﹒７％，為升幅最大藍籌，長汽（０２３３３）倒升６﹒４％。

多部門明確加快研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，不過，純新能源汽車

車企表現相對較差，小鵬汽車（０９８６８）曾挫近５％，收盤跌幅收窄至０﹒４％，理想汽車

（０２０１５）跌１﹒４％，蔚來（０９８６６）續跌３﹒５％。比亞迪（０１２１１）倒升

２﹒４％。



＊港府解封航線「熔斷機制」，國泰歡欣＊



雖然香港新冠病毒感染個案近日持續提升，但新特首政府上場，馬上放寬屢成外商和航空

公司批評的個別航線「熔斷機制」。港府決定，從７月７日起暫緩個別航線「熔斷機制」，目前

正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。港府表示，機制原意是避免在短時間內從個別較高風險地區

輸入大量個案。然而，大量乘客必然會因航線熔斷而被打亂來港行程，在機位和指定檢疫酒店供

應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。以航線熔斷５天為例，影響的來港人士數以千計，他

們隨後重新預訂指定檢疫酒店亦可能遇上困難。數據分析顯示，在機場「檢測待行」及指定檢疫

酒店進行的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案。

國泰航空（００２９３）歡迎港府暫緩個別航線的「熔斷機制」，並指國泰航空因應最近多

項調整措施，一直努力為顧客恢復更多客運及貨運航班。國泰航空午後股價一度升逾半成，收升

３﹒１４％，報８﹒５５元。

另外，內地繼續擴大國際航線復飛的覆蓋面，海南航空宣布，計劃於７月１３日起復航北京

－東京往返直飛國際航線。這是疫情以來海南航空在北京地區復航的首批定期國際客運航線之一

。中資航空亦上揚，國航（００７５３）收升４﹒５％，南航（０１０５５）升３﹒７２％，東

航（００６７０）升１﹒７１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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