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即市新聞

07/07/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》潤啤憑藉豐富經驗及品牌優勢，增長勢頭良好

　　《投資心得》華潤啤酒（００２９１）雖然受主流細分市場容量減少、採取修復產品價格舉
措等影響，令集團上半年的中低端產品的銷量較去年同期有所下降，但截至去年１２月３１日止
的全年業績，營業額跟去年比較上升６﹒２％至３３３﹒９億元人民幣；股權持有人應佔溢利則
同比大幅增加１﹒２倍，錄得４５﹒９億港元。由於集團轉採高端戰略奏效，令近期取得了良好
的增長勢頭，集團的回復程度及表現均屬正面。

＊積極推進高端戰略奏效，推出多個不同定位品牌＊

　　集團積極推進高端戰略落地，早於２０１９年，集團已與全球第二大啤酒生產商喜力集團正
式完成交易，開展戰略合作；並以例如歐洲盃、歐冠盃賽事、產品品鑒會等不同的場合、各類營
銷活動去培育重點品牌奏效，於上半年次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長５０﹒９％，其中
「喜力」、「勇闖天涯ｓｕｐｅｒＸ」、「雪花純生」及「雪花馬爾斯綠啤酒」銷量增幅按年均
以雙位數增長。
　　此外，集團在年內亦繼續推出多個新品牌，並有不同的定位，包括「醴」、「黑獅果啤」，
分別屬於超高端產品和高端產品；亦有碳酸飲料「雪花小啤汽」及「紅爵」等適合不同場景及對
象，令產品組合得以進一步豐富。相信高端化發展能有效提升市場份額之餘，亦令其更有條件拉
動整體平均銷售價格上升。而在拓展非啤酒業務方面，集團透過全資子公司向山東景芝白酒有限
公司注資收購四成股權，希望能有更多的表現。集團憑藉豐富經驗，加上以華潤集團的領先品牌
優勢，故看好在內地的業務表現。可考慮於現價買入，上望６８港元。《香港股票分析師協會副
主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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