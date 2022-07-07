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07/07/2022 08:45

【國務會議】李克強：有序擴大電子證照應用，便利市場交易

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議
，確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。會議指出，要在確保信息安全基礎上
，有序擴大電子證照應用。電子營業執照已有多年應用實踐，擴大應用範圍有利於便利市場交易
，有利於激發市場主體活力，有利於經濟發展。
　
＊推進數字政府建設，電子印章同步發放＊
　
　　會議指，在加強法治政府和服務型政推進數字政府建設、提升「互聯網＋政務服務」水平，
目的是增強市場主體創業和發展動力，是適應信息社會發展、提高政務服務效能的需要。要拓展
電子營業執照在市場准入、納稅、金融、招投標等高頻服務領域應用，推進電子印章同步發放，
降低制度性交易成本。強化部門和地方信息共享，提升電子營業執照等互認度。選擇部分城市依
法依規探索居民電子身份證試點，及時總結試點經驗和發現解決問題，推進完善相關法律法規。
　　會議強調，要守牢信息安全。完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人信息、
隱私和企業商業秘密，做到安全可靠、便捷高效，讓群眾和企業辦事放心省心。對違規使用信息
、濫用信息等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。

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