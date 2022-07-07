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07/07/2022 08:45

【國務會議】審計整改納入國務院大督查，確保民生資金安全使用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議
，部署中央預算執行和財政收支審計整改工作，將審計整改納入國務院大督查，堅決查處拒不整
改、敷衍整改及虛假整改等問題，強化制度執行的內外部監管和審計。確保養老、醫療、教育、
基本住房及社會救助等民生資金規範安全使用。
　　會議提出，一要對審計查出的問題列出清單，印發有關方面。各有關地方、部門和單位要負
起整改主體責任，對整改情況開展專項審計，堅決查處拒不整改、敷衍整改、虛假整改等問題。
整改結果９月底前報國務院，並在向全國人大常委會報告後向社會公開。
　　二要對性質惡劣的依法嚴肅懲處，既處理事又處理人，以儆效尤。
　　三要舉一反三、標本兼治。深入剖析普遍性問題、反覆出現問題的原因，完善制度規範。強
化制度執行的內外部監管和審計。

＊確保養老、醫療、教育等民生資金規範安全使用＊

　　四要確保退稅減稅降費、緩繳社保費、穩崗、普惠金融等政策落實到位，對騙取退稅等行為
要依法嚴厲打擊。確保養老、醫療、教育、基本住房、社會救助等民生資金規範安全使用，決不
允許截留挪用、貪污侵佔。
　　五要堅持政府過緊日子。嚴肅財經紀律，嚴格落實壓減非急需非剛性支出，對低效和沈澱資
金按規定收回，嚴禁違規建設樓堂館所、搞政績工程形象工程、鋪張浪費等，騰出更多資金用於
穩市場主體穩就業保民生。

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