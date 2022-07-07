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07/07/2022 09:34

【新冠肺炎】北京新增４例本土確診病例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京衛健委通報，７月６日０時至２４時，
北京新增４例本土確診病例（含１例無症狀感染者轉確診病例，均為隔離觀察人員），無新增疑
似病例和無症狀感染者；新增２例境外輸入確診病例和２例無症狀感染者，無新增疑似病例。

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