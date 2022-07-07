【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性３３８宗，深圳增１確診１無症狀

《經濟通通訊社７日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計

３３８宗，較前日略減少。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例１２４例。其中，境外輸入

病例３０例，含４例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例９４例（安徽３９例，上海３２例

，北京４例，內蒙古４例，江蘇４例，陝西３例，福建２例，山東２例，廣東２例，天津１例，

山西１例），含１２例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例１例，為

境外輸入病例（在上海）。

全國報告新增無症狀感染者２８５例，其中境外輸入４１例，本土２４４例（安徽１２８例

，江蘇５７例，上海２２例，福建１７例，山東９例，內蒙古４例，天津３例，廣東２例，遼寧

１例，陝西１例）。



＊北京公共場館下周啟動疫苗氣泡＊



廣東全省新增本土確診病例１例，深圳報告，社區篩查發現。新增本土無症狀感染者２例，

深圳報告１例，社區篩查發現；河源報告１例，在集中隔離的密接排查中發現。另有本土無症狀

感染者轉確診病例１例，河源報告。

北京疫情反彈，昨日新增４宗本土確診病例。市衛健委新聞發言人李昂表示，自２０２２年

７月１１日起，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健

身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），其他

限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。（ｗｌ）

