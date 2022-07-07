【新冠肺炎】深圳灣口岸旅檢通關時間延長至９時－２０時

《經濟通通訊社７日專訊》深圳灣口岸旅檢通關時間延長。據深圳市人民政府口岸辦公室通

告，經與香港特區政府協商，自７月８日零時起，深圳灣口岸旅檢通關時間由現行的１０：００

－１８：００調整至０９：００－２０：００，可通關時間由８個小時延長至１１個小時。

今年３月本港疫情嚴峻，３月２１日深圳灣口岸旅檢通關時間由１０：００－２２：００縮

短至１０：００－１８：００。（ｄｗ）

