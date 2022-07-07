《輪證高清－孫明哲》息口走勢影響美股，聚焦下周通脹數據

《輪證高清》美聯儲於昨晚（６日）公布議息會議記錄，下一次議息會議將於本月底舉行，

市場關注通脹走勢如何影響議息結果，因此，下一個經濟數據焦點會是下周中公布的美國消費者

物價指數（ＣＰＩ）。市場密切關注數據公布，息口走勢左右美股的方向，令近日美股走勢波動

，吸引投資者留意美股相關認股證，而資金較集中流入認沽證，利用認沽證作短線淡倉部署，又

或者為原來的投資組合作對沖，過去５個交易日均見資金流入道指認沽證，合共約５００萬元流

入，同期納指認沽證流入資金更多，約有７００萬元。

現時部分９月到期、輕微價外的納指認沽證累積不少街貨，因此投資者可考慮轉移至１２月

到期的產品，當中可留意納指沽１０４３６，是１２月到期產品中最高槓桿；較貼價證則可留意

納指沽１０４８７，是低街貨的選擇。

看淡道指的投資者，可留意道指沽１０４０１，屬中期輕微價外，是條款合適的產品，而且

更是市場上最高槓桿的道指認沽證，是條款及槓桿都非常突出。

美股指數相關產品條款：

＊納指購１０４２１，行使價１３５００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿８﹒７倍

＊納指沽１０４３６，行使價８８８０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿６﹒１倍

＊納指沽１０４８７，行使價１０７５０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿５﹒６倍

＊道指購１０４２２，行使價３２８００點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１７﹒３倍

＊道指沽１０４０１，行使價２７３８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１２﹒９倍

＊標指購１０４２９，行使價４３００點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１１﹒２倍

＊標指沽１０４３５，行使價３４５０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿６﹒７倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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