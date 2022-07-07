【人行操作】人行續３０億逆回購利率持平，淨回籠７７０億元

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行連續第四日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同

），今日進行的３０億元７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。今日有８００億元逆回購到期

，當日實現淨回籠７７０億元。

進入７月，人行連續五個交易日回籠資金，共收水４２８０億元。（ｃｔ）

