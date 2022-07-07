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即市新聞

07/07/2022 11:39

【新冠肺炎】海航下周復航北京－東京往返直飛，入境分流點為大連

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地繼續擴大國際航線復飛的覆蓋面，海南航空宣布，計劃於７
月１３日起復航北京－東京往返直飛國際航線。這是疫情以來海南航空在北京地區復航的首批定
期國際客運航線之一。據悉，本次復航的北京－東京國際航線計劃採用空客Ａ３３０豪華寬體客
機執行，每周往返一班，班期為每周三，入境分流點為大連，往返均承運客貨。
　　全日空航空公司上周亦宣布，從北京飛往成田機場的客運航班，將於下周一（１１日）起復
飛，這是全日空時隔約２年零３個月恢復該航線。
　　目前，海南航空共運營北京－布魯塞爾、深圳－溫哥華、重慶－羅馬、重慶－馬德里４條定
期國際客運航線，後續還計劃復航北京－貝爾格萊德、北京－莫斯科、深圳－巴黎等定期國際客
運航線。此外，根據海航５日發布的暑期航班計劃，將新開或增頻約１５條國內航線。具體航線
包括北京至西寧、廣州至蘭州、廣州至合肥至沈陽等。同時，海航將在暑期恢復多個航班，包括
北京至成都、北京至廣州、北京至上海等。
　　復飛消息並未推高ＳＴ海航（滬：６００２２１）股價，該股早盤維持窄幅波動，現逆市跌
０﹒７％，報１﹒５１元人民幣。（ｗｌ）

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