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即市新聞

07/07/2022 15:07

【內房困局】標普：新輪房票政策對開發商解決流動性不足幫助不大

　　《經濟通通訊社７日專訊》標普全球評級６日表示，２０２２年內地一批城市出台政策向拆
遷安置居民提供「房票」，讓人想起２０１５年曾強力提振國內房地產市場的類似計劃。但是，
標普預計２０２２年版「房票」計劃的刺激力度將較小，對解決開發商的流動性不足問題的幫助
不大。標普全球評級信用分析師李一未表示，計劃並非為開發商打造，即便未來更多城市效仿，
預期政府將會謹慎地根據地方具體情況制定政策，以期緩解地方房價的下行壓力，而非引發新一
輪漲價。
　　具體而言，該機構預計本次「房票」計劃不會明顯提升開發商的流動性（這也是債權人的核
心關切所在）。首先，該計劃的目標對象並非開發商，開發商的財務狀況改善是計劃的一個附帶
好處，但不是政府的主要政策意圖。房票初始僅僅只是開發商持有的一筆應收帳款。在一份代表
性付款計劃中，政府承諾在個人簽署新房購買協議後的兩個月內向開發商支付「房票」面值的
６０％的款項。餘下４０％的款項將於房屋近交付時支付。結算過程可能耗時數年。此外，「房
票」由三四線城市的政府提供背書，它們自身的基本信用狀況通常較弱。
　　基於這些原因，標普全球評級信用分析師廖美珊認為，很多開發商可能不願意接受房票這種
付款方式。對於流動性緊張的開發商，現金流是最大的擔憂，而非銷量。那些接受房票支付的開
發商可能只是想借機清理難以售出、已積壓有一陣子的房屋庫存。
　　標普當前假設中國房地產市場將繼續繪出「Ｌ」型復甦路徑。總括來說，房票計劃是地方政
府推出的又一個重要的需求端支持措施。該政策可能會提升市場信心，幫助樓市復甦。然而，在
開發商解決自身流動性問題之前，阻礙房地產市場復甦的關鍵供應端難題仍將存在。（ｗｌ）

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