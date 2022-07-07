【內房困局】世茂股份１０億元境內債獲持有人同意延期兩年兌付

《經濟通通訊社７日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）公告稱，「２０世茂Ｇ２」持有
人會議已於２０２２年７月４日－６日召開，審議通過《關於調整債券本息兌付安排的議案》等
３項議案。「２０世茂Ｇ２」本金兌付日由２０２２年７月７日調整為２０２４年７月７日。
「２０世茂Ｇ２」期限兩年，發行量為１０億元（人民幣．下同），票面利率３﹒７６％。
世茂股份全日略升０﹒３６％，收報２﹒８元。（ｗｌ）
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