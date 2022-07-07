【ＦＯＣＵＳ】埋頭加息懶理衰退，強美元禍延亞歐

【ＦＯＣＵＳ】消費者信心錄記錄最慘淡、「銅博士」觸及近２０個月低點、ＷＴＩ期油陷

入技術性熊市、高收益債（垃圾債）息差刷新兩年最高、２年╱１０年期美債孳利率再次倒掛…

…Ｂｕｔ，聯儲本港時間周四（７日）凌晨公布的６月議息會議紀要，「Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ」

一字蹤影全無。

將「Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ」視為頭號大敵的官員們，「一致認為（ｃｏｎｃｕｒｒｅｄ）」

經濟前景確需轉向限

制性（ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｖｅ）政策立場，令本月再加息０﹒７５厘幾板上釘釘，然後呢？



＊紀要９０次提及通脹，未改後知後覺＊



「不是我不知道，這世界變化太快。」最新會議紀要明言「若貨幣政策決心受到公眾質疑，

高通脹可能變得根深蒂固」展示鷹派決心，甚至多達９０次提及「通脹」，仍難改變一眾決策層

對經濟趨勢的後知後覺。

最直接證據是，紀要引述與會者稱，「整體經濟在第一季出現下滑後似乎有所回升」，但

亞特蘭大聯儲ＧＤＰＮｏｗ的評估則預計，次季實際ＧＤＰ增長為－２﹒１％，較首季的－

１﹒６％進一步走低。

最受關注的就業，紀要同樣引述與會者指，各種指標表明勞動力市場非常緊張，包括失業率

接近５０年低點、名義工資增長加快；美國勞工部周三（６日）則公布，截至５月底的職位空缺

達１１３０萬個，幾乎每個求職者對應兩份工作。

在聯儲看來，通脹維持額外上行壓力、勞動力市場短期將保持緊張、消費支出依然強勁－－

鑑於此，貨幣市場對本月加息０﹒７５厘的押注，在紀要公布後升至近９４％。



＊就業反應遲滯，倒逼亞洲多國加息＊



但看真些，過去三個月的初次申領失業金人數（４周平均值），已悄然較谷底反彈３６％，

遠高

於２０％的歷史平均值；此外，儘管過去１２個月平均時薪增長５﹒２％，扣除通脹後實際卻縮

水３％。更值得留意的是，７０年代的兩次衰退歷史顯示，在衰退發生的初期，非農就業職位仍

可能保持增長。

與就業反應遲滯相比，債市的信號顯然更及時。就在紀要公布當天，２年╱１０年期美債孳

利率再次倒掛，高收益債券（垃圾債）利差直逼６００基點，此兩項往往被視作衰退將臨的信號

。不過，聯儲繼續全力對抗通脹風車預期下，美元指數一度突破１０７，相當於較２００８年４

月的低點勁彈４９％。

強美元勢如破竹，兌歐元進一步邁向平價水平，亦恐加劇亞洲國家的輸入型通脹，並威脅

其本幣；馬來西亞央行昨日就再加息０﹒２５厘，下一個或輪到一直企硬拒加息的泰國及印尼央

行

。人民幣又將如何？暫且不論歷史走勢亦步亦趨的銅金比率，單看市場幾乎一面倒預期日圓兌

美元將在未來半年持續低於１３０水平，短期策略性貶值可能漸增。

