《法證攻防－林恩》國際油價受壓，關注上月美議息記錄

《法證攻防》市場關注美聯儲公布上月議息記錄。美國１０年期國債孳息率由６月中約

３﹒５厘大幅回落至約２﹒８厘。美國商務部上周公布５月ＰＣＥ物價指數按年升６﹒３％，核

心ＰＣＥ物價指數按年增４﹒７％。６月ＣＰＩ數據將於７月１３日公布。紐約期油價格下跌，

見自５月中以來低位，曾穿每桶１００美元關口。中海油（００８８３）和中石油

（００８５７）股價受壓。中海油周三（６日）股價受壓，低開近４％穿１０元關口，最多曾跌

６％逼近１個月低位。周三跌４﹒８％，收報９﹒９元。中石油股價連續５日無升幅，周三跌

４﹒３％，收報３﹒５５元。

比亞迪（０１２１１）公布６月新能源汽車產銷數據。銷量錄得１３４，０３６輛，破單月

紀錄，按年升２２４％，按月升１６﹒６％。比亞迪２０２２年１－６月累計交付量高達６４１

，３５０輛按年升３１４﹒９％。７月４日，韓國研究機構ＳＮＥＲｅｓｅａｒｃｈ發布全球動

力電池１－５月的統計數據，寧德時代１－５月的全球裝機量為５３﹒３ＧＷｈ，市佔率達到

３３﹒９％，大幅領先第二名ＬＧ新能源。比亞迪位列榜單第三位，今年裝機總量達到

１９ＧＷｈ，市佔率由２０２１年６﹒９％提升至１２﹒１％。６月３０日至７月５日三個交易

日，比亞迪股價在３１５元水平上落。輪證資金流方面，三日均錄得資金淨流入牛證和認購證，

共錄得１７２７萬元資金淨流入好倉。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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