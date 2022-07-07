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07/07/2022 09:03

《法證攻防－林恩》國際油價受壓，關注上月美議息記錄

　　《法證攻防》市場關注美聯儲公布上月議息記錄。美國１０年期國債孳息率由６月中約
３﹒５厘大幅回落至約２﹒８厘。美國商務部上周公布５月ＰＣＥ物價指數按年升６﹒３％，核
心ＰＣＥ物價指數按年增４﹒７％。６月ＣＰＩ數據將於７月１３日公布。紐約期油價格下跌，
見自５月中以來低位，曾穿每桶１００美元關口。中海油（００８８３）和中石油
（００８５７）股價受壓。中海油周三（６日）股價受壓，低開近４％穿１０元關口，最多曾跌
６％逼近１個月低位。周三跌４﹒８％，收報９﹒９元。中石油股價連續５日無升幅，周三跌
４﹒３％，收報３﹒５５元。
　　比亞迪（０１２１１）公布６月新能源汽車產銷數據。銷量錄得１３４，０３６輛，破單月
紀錄，按年升２２４％，按月升１６﹒６％。比亞迪２０２２年１－６月累計交付量高達６４１
，３５０輛按年升３１４﹒９％。７月４日，韓國研究機構ＳＮＥＲｅｓｅａｒｃｈ發布全球動
力電池１－５月的統計數據，寧德時代１－５月的全球裝機量為５３﹒３ＧＷｈ，市佔率達到
３３﹒９％，大幅領先第二名ＬＧ新能源。比亞迪位列榜單第三位，今年裝機總量達到
１９ＧＷｈ，市佔率由２０２１年６﹒９％提升至１２﹒１％。６月３０日至７月５日三個交易
日，比亞迪股價在３１５元水平上落。輪證資金流方面，三日均錄得資金淨流入牛證和認購證，
共錄得１７２７萬元資金淨流入好倉。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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