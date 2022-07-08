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即市新聞

08/07/2022 16:32

《陸言堂－陳永陸》恒指短期料區間上落為主，留意中美關稅發展

　　《陸言堂》港股在突破１００天平均線之後，無力再上，２２０００點以上，明顯有一定的
阻力，因為投資者並沒有太大的方向性，尤其是中美之間就關稅的問題，仍然未有突破性的發展
，而全球的政治氣氛不佳，當中包括英國首相一職將會出現更換，以及日本前首相安倍晉三突然
被槍擊，這些因素都影響了全球投資市場的氣氛。
　
　　故此，港股處於一個牛皮的局面，亦屬正常，雖然技術走勢上，１００天平均線暫時仍然守
穩，但要留意的是１００天平均線，正以每日約３０點的速度下調，亦即是恒指就算守在１００
天平均線上，亦非處於上升軌之中，加上大市的成交近日持續回落，今日只有１０００多億元，
與早前顯著上升時超過２０００億的水平有所不同，代表沒有新資金流入港股之中，所以恒指要
進一步突破相當困難。
　
　　當然市場並非完全沒有利好的指標，其中港元匯價並沒有在近日再觸及弱方兌換保證水平，
這反映出資金沒有再拋售港元，亦即是資金仍然選擇留在香港金融體系內，這對港股的氣氛仍然
有利好的作用，至少短期港元息率沒有上調的機會，同時亦反映出資金對後市仍然有一定的憧憬

　
　　至於投資者仍然對港股有一定的憧憬，相信主要原因是投資者仍然相信，香港受疫情的影響
會逐步減少，同時國際往來會有所加快，這對本地金融市場的氣氛亦會有幫助，同時亦會利好本
地股的走勢，當中包括本地地產、零售及航空股，不過由於現時距離全面通關，相信仍然有一段
較長的時間，所以對於通關的憧憬，相信對本地股份，以及港股短期帶來的刺激不大。
　
　　故此相信除非中美就關稅問題有突然性發展，否則恒指短期應該會在２１４００至
２２２００點之間上落為主。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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