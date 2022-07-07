【新冠肺炎】創科及工業局局長辦公室一名政務助理初步確診

《經濟通通訊社７日專訊》創新科技及工業局局長辦公室一名政務助理初步確診新冠肺炎，

局長孫東接受核酸檢測，結果為陰性。

該名職員主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，

他今日曾到辦公室上班。

局方已為有關樓層徹底清潔和消毒，並按衞生防護中心建議，安排相關職員接受檢測。

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