【新冠肺炎】梁子超：暫緩航班熔斷機制不會令輸入風險大增

《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。

目前正按機制停飛的航班亦可以恢復。呼吸系統專科醫生梁子超表示，熔斷機制下，來自疫情爆

發或出現變異病毒地區的旅客，仍然可以轉機來港，機制只是確保航空公司核實乘客符合核酸檢

測陰性，和已經預訂酒店的要求，相信暫緩機制對整體輸入風險不會有太大的影響，但認為若有

個別航空公司長期未有核實旅客是否符合入境防疫要求而造成走漏，政府仍要適當跟進。



＊增加核檢有助減低酒店內傳播風險＊



政府明日起亦要求抵港人士酒店檢疫時，在第三天接受多一次核酸檢測。梁子超認為，在現

有檢測要求下，仍然有酒店出現垂直傳播，在第三天做多一次檢測，有助減低酒店內的傳播風險

，若暑假有大量海外人士返港，政府仍然要研究如何防止檢疫酒店出現交叉感染。



＊林正財：暫緩熔斷方向正確＊



安老事務委員會主席林正財認為，「熔斷機制」打亂了大量乘客，包括海外留學生的回港行

程，加上有研究發現「熔斷機制」對預防輸入確診個案的貢獻不算很大，認為政府減少對市民不

便的方向正確。（ｃｌ）

