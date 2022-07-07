【企業盈喜】品質國際（０２４３）料全年虧轉賺最多１２００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》品質國際（００２４３）公布，預期截至４月３０日止年度純利

介乎８００萬至１２００萬元，去年度虧損約１２２０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因期內按公允值計入損益之金融資產公允值收益淨額約１７７０萬元

及營業額增加約２５％。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

