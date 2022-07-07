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07/07/2022 07:53

【企業盈喜】品質國際（０２４３）料全年虧轉賺最多１２００萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》品質國際（００２４３）公布，預期截至４月３０日止年度純利
介乎８００萬至１２００萬元，去年度虧損約１２２０萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因期內按公允值計入損益之金融資產公允值收益淨額約１７７０萬元
及營業額增加約２５％。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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