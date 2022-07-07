【企業盈警】海鑫集團（０１８５０）料全年盈轉虧７１０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》海鑫集團（０１８５０）公布，預期截至４月３０日止年度虧損
約７１０萬元，去年度純利約４８０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因分包費成本增加而導致毛利減少；失去「防疫抗疫基金」下的「保
就業」計劃補貼而導致其他收入減少，以及專業費用及員工成本包括董事薪酬增加而導致行政開
支增加。
該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）
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