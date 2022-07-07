  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2022 19:11

《日入而息》英媒指首相約翰遜計劃辭職，港暫緩個別航線熔斷機制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港府暫緩個別航線熔斷機制，加強抵港人士檢測安排；國泰表示港府暫緩個別航線熔斷機制可減
低乘客不便；梁子超稱暫緩航班熔斷機制不會令輸入風險大增；崔定邦稱暫緩個別航線熔斷機制
有助外地市民回港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英媒體指首相約翰遜計劃辭職，政局不明朗消除鎊匯升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報港交所（００３８８）有兩名ＥＳＧ高層離職；前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資
審裁處審理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳國藥（０１０９９）擬收購ＢＢＩ生命科學，估值或逾１０億美元　　　　　　　　　　　　
深圳灣口岸旅檢通關時間延長至９時至２０時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２８５６宗本地確診，輸入個案１７２宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示４－５月汽車消費降幅大，下半年料實現增長；６月進出口料仍維持較高增長，下半
年難樂觀；５月服務進出口總額同比增２２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日高收５６點報２１６４３，科指低收２１點報４７８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬指收升０﹒２７％車股領漲，擴大汽車消費政策落地
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美匯持續走高勿估頂，短線操作只宜輕倉　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０２１４╱１６，日圓最新報１３５﹒９１╱９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊（００７００）與中行在企業數字化場景金融領域達成合作；今回購８６萬股，涉資３億元
據報港交所（００３８８）有兩名ＥＳＧ高層離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）傳售俄業務予俄羅斯本土銀行Ｅｘｐｏｂａｎｋ　　　　　　　　　　　　
信佳（００９１２）寵糧自家品牌於內地推出生鮮無穀糧系列貓糧　　　　　　　　　　　　　
中海外（００６８８）上半年合約物業銷售按年跌３３﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　
歐舒丹（００９７３）轉撥庫存股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利汽車（００１７５）６月總銷量按年增２６％，上半年跌３％　　　　　　　　　　　　　
惠理集團（００８０６）委任陳榮達出任亞太區分銷業務主管　　　　　　　　　　　　　　　
星展香港推出綠色按揭計劃，促進可持續發展和綠色生活　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤賽科纈沙坦片獲藥監局藥品註冊證書
　　中國海外宏洋（０００８１）上半年合約銷售按年跌５１﹒９％　　　
　　北京首都機場（００６９４）為旗下部分旅客航站樓提供今年租金減免
　　傳國藥（０１０９９）擬收購ＢＢＩ生命科學，估值或逾１０億美元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳微博（０９８９８）尋求最多１２億美元銀團貸款　　　　　　　　　　　　　　
　　滙景控股（０９９６８）就尚未償還的今年到期優先票據提交換要約　　　　　　　
　　「恒馳５」預售１７﹒９萬元，訂金一千，十月起交付　　　　　　　　　　　　　
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）知悉倪葵陽因涉嫌公司股票內幕交易而接受調查　　　
　　李寧（０２３３１）曾華鋒退任公司首席財務官職務　　　　　　　　　　　　　　
　　中梁控股（０２７７２）上半年累計合約銷售跌５９％　　　　　　　　　　　　　
　　世茂股份（００８１３）１０億元境內債獲持有人同意延期兩年兌付　　　　　　　
　　陽光１００中國（０２６０８）６月合同銷售額跌２１﹒５％至２﹒３４億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
山東促進汽車消費，下月發放３﹒２億元購車消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報凱雷新亞洲基金縮減中國投資比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示４－５月汽車消費降幅大，下半年料實現增長；６月進出口料仍維持較高增長，下半
年難樂觀；５月服務進出口總額同比增２２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示抓緊研究明確新能源車購稅優惠延續等政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上財報告預計今年中國實際ＧＤＰ增速為４﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新華信託進入破產程序，「明天系」資產洽售無果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盛松成稱下半年應力保投資平穩增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行罕有連續四日開展３０億逆回購，或釋控槓桿信號；人行續３０億逆回購利率持平，淨回籠
７７０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上半年上海新增用電申請容量同比增２８﹒１７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩ＭＳＣＩ中國Ａ股增強基金淨值下跌，或觸發清盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部等１７部門聯手發文，擴大汽車消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普表示新輪房票政策對開發商解決流動性不足幫助不大　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為余承東稱汽車是華為唯一虧損業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行新疆分行原行長饒國平受查，今年４月剛退休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國首單「民企債券融資支持工具＋科創票據」落地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻集團成立企業管理咨詢公司，註冊資本逾１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗將中國股票升為超配，因政策偏寬鬆且估值相對吸引　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季末內地私募基金資產管理規模約６６﹒２萬億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監規範信用卡業務，長期睡眠卡佔比不得超２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家網信辦新規落地：處理百萬人以上數據出境需申報　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京推２７條促消費措施，新能源車可補貼最高一萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中鋁集團所屬雲南銅業黨委副書記劉遠照接受調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茅台冰淇淋被炒買至官方價三倍，客服稱暫無辦法解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股反彈２﹒５％，收報１４３３６﹒２７點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超重設「特首政策組」，傳黃元山、王于漸入局；李家超冀培育愛國專業新一代，為青年創
造有利夢想的環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基稱正籌備特首政策組，適時會公布細節　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁君彥稱前廳交流會可讓議員和官員建立協作關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊何蓓茵稱若成功在本會期取得撥款，公務員最遲８月追回加薪　　　　　　　　　　　　　　
港府明起調整深圳灣口岸旅客清關服務時間至朝九晚八　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示上季批出１６份住宅項目預售樓花同意書，涉９５０５伙　　　　　　　　　　　
前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資審裁處審理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示６月底官方外匯儲備資產按月減１７７億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
房屋局長表示未來５年房屋供應緊張，研究改善短期供應　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２６﹒５億元，外資結束兩日淨流出；滬股通額度全日用近１０億元，外資淨
流入５﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指逾七成香港企業計劃未來１２個月開拓新市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳｍａｒＴｏｎｅ向全港考生免費送出５Ｇ　ＳＩＭ咭　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兒童發展配對基金冀政府能做到一對一師友配對，支援貧窮青少年　　　　　　　　　　　　　
據報接管人以３億折讓價沽售佳兆業貝沙灣洋房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴德梁行料下半年零售及餐飲業舖租金升最多５％；戴德梁行料全年甲級寫字樓租金跌幅介乎２
－３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ上半年貸款收入按半年增１０倍；ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ推智能理財最進
取年回報達７厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ抽獎送ＮＦＴ吸引１﹒８萬人參與　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日本周日舉行參院選舉，民調顯示自民黨領先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
社交網站無法防止美化暴力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯合國糧食安全報告：全球近一成人口淪為饑民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國首相約翰遜拒絕蘇格蘭二次獨立公投要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
伊朗聲稱英國副大使涉間諜活動一度被扣留，英方否認　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英媒體指首相約翰遜計劃辭職，政局不明朗消除鎊匯升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三星電子第二季度營業利潤遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳日本央行或會考慮在月底修訂通脹和經濟增長預測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓對沖基金抄底三星，股價自峰值已下跌近４０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元跌至與美元平價邊緣，市場掀起做空押注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞士６月失業率降至２％，通脹達３０年最高水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國國債孳息率飆升，聯儲局會議強調打擊通脹決心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局表示如通脹居高不下，利率可升至更具限制性水平　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國將淡化氣候變化政策，維持煤炭發電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中方回應ｖｉｖｏ被指控：頻繁調查挫傷在印投資信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兩黨參議員促拜登調查ＴｉｋＴｏｋ洩漏美國用戶數據　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示中美同意就美國取消對華加關稅保持密切溝通；美方指責中方的產業補貼，與事實完
全不符　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
白宮官員表示布林肯與王毅會晤料不會就關稅問題發聲明　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國或僅取消百億美元對華關稅，在華美商會表失望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國駐港總領事呼籲北京讓香港做回香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美情報部門提醒地方領袖警惕中國影響力活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國外交部表示王毅目前正在同俄羅斯外長會晤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ＥＳＧ》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新世界（０００１７）ＥＳＧ對長期發展有益，可獲更好估值　　　　　　　　　　　　　　　
歐冠昇稱ＥＳＧ投資策略漸趨主流，港交所續推動發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
領展（００８２３）在進行收購時會把ＥＳＧ相關認證列入考慮因素　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）將內部及外部資源連結，評估ＥＳＧ相關工作　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增２８５６宗本地確診，輸入個案１７２宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
學校錄２０１宗呈報陽性，２間學校個別班級停課一周　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張竹君稱ＢＡ﹒４╱５比例正上升，籲市民緊守防疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良籲提升６０歲以上第三針及確診者派藥比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨新增本土陽性３３８宗，深圳增１確診１無症狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　
創科及工業局局長辦公室一名政務助理初步確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增４例本土確診病例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增３﹒１萬宗本土確診，台灣放寬入境人數限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰表示港府暫緩個別航線熔斷機制可減低乘客不便　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
姚柏良建議「三三四」方案，與內地商討「團進團出」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
崔定邦稱暫緩個別航線熔斷機制有助外地市民回港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報港府研免再收緊防疫措施，加強驗核酸封區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新冠抗體藥恩適得獲准進入內地國市場，博鰲先行先試　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海航下周復航北京－東京往返直飛，入境分流點為大連　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府暫緩個別航線熔斷機制，加強抵港人士檢測安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門新增１２８宗陽性個案，今輪疫情累計１２１５宗；澳門第五輪全民核酸檢測錄３０管混樣
樣本呈陽性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門當局表示新葡京疫情主要涉員工，放行賭客因風險低　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門新葡京被封控，工會籲企業和政府妥善安排受影響僱員　　　　　　　　　　　　　　　　
傳伊院成首間試點醫院，今年引入最多１０名內地醫生　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁子超稱暫緩航班熔斷機制不會令輸入風險大增　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳灣口岸旅檢通關時間延長至９時至２０時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章剖析天下07/07/2022
【國際要聞】英媒體指首相約翰遜計劃辭職　政局不明朗消除鎊匯升
人氣文章中國故事07/07/2022
《神州經脈》外儲驟降險守3萬億美元關　無懼連五日收水A場反彈
人氣文章財經熱話07/07/2022
港府暫緩個別航線熔斷機制國泰曾飆6%　已達大行目標價要趁高沽？
人氣文章FOCUS07/07/2022
【FOCUS】埋頭加息懶理衰退　強美元禍延亞歐
人氣文章財經熱話07/07/2022
儲局放鷹美元續強勢　金價七連跌大行卻唱好　金礦股低吸此其時？
人氣文章財經熱話07/07/2022
【汽車消費】林家亨料今季銷量持續改善　惟吉利今年盈利勢倒退
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金