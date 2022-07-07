《日入而息》英媒指首相約翰遜計劃辭職，港暫緩個別航線熔斷機制

《今天重點》

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港府暫緩個別航線熔斷機制，加強抵港人士檢測安排；國泰表示港府暫緩個別航線熔斷機制可減

低乘客不便；梁子超稱暫緩航班熔斷機制不會令輸入風險大增；崔定邦稱暫緩個別航線熔斷機制

有助外地市民回港

英媒體指首相約翰遜計劃辭職，政局不明朗消除鎊匯升

據報港交所（００３８８）有兩名ＥＳＧ高層離職；前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資

審裁處審理

傳國藥（０１０９９）擬收購ＢＢＩ生命科學，估值或逾１０億美元

深圳灣口岸旅檢通關時間延長至９時至２０時

本港新增２８５６宗本地確診，輸入個案１７２宗

商務部表示４－５月汽車消費降幅大，下半年料實現增長；６月進出口料仍維持較高增長，下半

年難樂觀；５月服務進出口總額同比增２２％

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《即日市況》

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恒指全日高收５６點報２１６４３，科指低收２１點報４７８０

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒２７％車股領漲，擴大汽車消費政策落地

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《美元匯價》

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美匯持續走高勿估頂，短線操作只宜輕倉

歐元最新報１﹒０２１４╱１６，日圓最新報１３５﹒９１╱９５

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）與中行在企業數字化場景金融領域達成合作；今回購８６萬股，涉資３億元

據報港交所（００３８８）有兩名ＥＳＧ高層離職

滙控（００００５）傳售俄業務予俄羅斯本土銀行Ｅｘｐｏｂａｎｋ

信佳（００９１２）寵糧自家品牌於內地推出生鮮無穀糧系列貓糧

中海外（００６８８）上半年合約物業銷售按年跌３３﹒２％

歐舒丹（００９７３）轉撥庫存股份

吉利汽車（００１７５）６月總銷量按年增２６％，上半年跌３％

惠理集團（００８０６）委任陳榮達出任亞太區分銷業務主管

星展香港推出綠色按揭計劃，促進可持續發展和綠色生活

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤賽科纈沙坦片獲藥監局藥品註冊證書

中國海外宏洋（０００８１）上半年合約銷售按年跌５１﹒９％

北京首都機場（００６９４）為旗下部分旅客航站樓提供今年租金減免

傳國藥（０１０９９）擬收購ＢＢＩ生命科學，估值或逾１０億美元

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《神州民企》

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傳微博（０９８９８）尋求最多１２億美元銀團貸款

滙景控股（０９９６８）就尚未償還的今年到期優先票據提交換要約

「恒馳５」預售１７﹒９萬元，訂金一千，十月起交付

ＳＯＨＯ中國（００４１０）知悉倪葵陽因涉嫌公司股票內幕交易而接受調查

李寧（０２３３１）曾華鋒退任公司首席財務官職務

中梁控股（０２７７２）上半年累計合約銷售跌５９％

世茂股份（００８１３）１０億元境內債獲持有人同意延期兩年兌付

陽光１００中國（０２６０８）６月合同銷售額跌２１﹒５％至２﹒３４億元人民幣

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《中國要聞》

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山東促進汽車消費，下月發放３﹒２億元購車消費券

據報凱雷新亞洲基金縮減中國投資比例

商務部表示４－５月汽車消費降幅大，下半年料實現增長；６月進出口料仍維持較高增長，下半

年難樂觀；５月服務進出口總額同比增２２％

工信部表示抓緊研究明確新能源車購稅優惠延續等政策

上財報告預計今年中國實際ＧＤＰ增速為４﹒３％

新華信託進入破產程序，「明天系」資產洽售無果

盛松成稱下半年應力保投資平穩增長

人行罕有連續四日開展３０億逆回購，或釋控槓桿信號；人行續３０億逆回購利率持平，淨回籠

７７０億元

上半年上海新增用電申請容量同比增２８﹒１７％

大摩ＭＳＣＩ中國Ａ股增強基金淨值下跌，或觸發清盤

商務部等１７部門聯手發文，擴大汽車消費

標普表示新輪房票政策對開發商解決流動性不足幫助不大

華為余承東稱汽車是華為唯一虧損業務

國開行新疆分行原行長饒國平受查，今年４月剛退休

全國首單「民企債券融資支持工具＋科創票據」落地

螞蟻集團成立企業管理咨詢公司，註冊資本逾１億元

花旗將中國股票升為超配，因政策偏寬鬆且估值相對吸引

首季末內地私募基金資產管理規模約６６﹒２萬億元人民幣

銀保監規範信用卡業務，長期睡眠卡佔比不得超２０％

國家網信辦新規落地：處理百萬人以上數據出境需申報

北京推２７條促消費措施，新能源車可補貼最高一萬元

中鋁集團所屬雲南銅業黨委副書記劉遠照接受調查

茅台冰淇淋被炒買至官方價三倍，客服稱暫無辦法解決

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《寶島快訊》

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台股反彈２﹒５％，收報１４３３６﹒２７點

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《其他消息》

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李家超重設「特首政策組」，傳黃元山、王于漸入局；李家超冀培育愛國專業新一代，為青年創

造有利夢想的環境

陳國基稱正籌備特首政策組，適時會公布細節

梁君彥稱前廳交流會可讓議員和官員建立協作關係

楊何蓓茵稱若成功在本會期取得撥款，公務員最遲８月追回加薪

港府明起調整深圳灣口岸旅客清關服務時間至朝九晚八

地政總署表示上季批出１６份住宅項目預售樓花同意書，涉９５０５伙

前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資審裁處審理

金管局表示６月底官方外匯儲備資產按月減１７７億美元

房屋局長表示未來５年房屋供應緊張，研究改善短期供應

深股通額度全日用２６﹒５億元，外資結束兩日淨流出；滬股通額度全日用近１０億元，外資淨

流入５﹒５億元

調查指逾七成香港企業計劃未來１２個月開拓新市場

ＳｍａｒＴｏｎｅ向全港考生免費送出５Ｇ ＳＩＭ咭

兒童發展配對基金冀政府能做到一對一師友配對，支援貧窮青少年

據報接管人以３億折讓價沽售佳兆業貝沙灣洋房

戴德梁行料下半年零售及餐飲業舖租金升最多５％；戴德梁行料全年甲級寫字樓租金跌幅介乎２

－３％

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ上半年貸款收入按半年增１０倍；ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ推智能理財最進

取年回報達７厘

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ抽獎送ＮＦＴ吸引１﹒８萬人參與

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《國際要聞》

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日本周日舉行參院選舉，民調顯示自民黨領先

社交網站無法防止美化暴力

聯合國糧食安全報告：全球近一成人口淪為饑民

英國首相約翰遜拒絕蘇格蘭二次獨立公投要求

伊朗聲稱英國副大使涉間諜活動一度被扣留，英方否認

英媒體指首相約翰遜計劃辭職，政局不明朗消除鎊匯升

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《外圍經濟》

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三星電子第二季度營業利潤遜預期

傳日本央行或會考慮在月底修訂通脹和經濟增長預測

南韓對沖基金抄底三星，股價自峰值已下跌近４０％

歐元跌至與美元平價邊緣，市場掀起做空押注

瑞士６月失業率降至２％，通脹達３０年最高水平

美國國債孳息率飆升，聯儲局會議強調打擊通脹決心

聯儲局表示如通脹居高不下，利率可升至更具限制性水平

英國將淡化氣候變化政策，維持煤炭發電

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《大國博弈》

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中方回應ｖｉｖｏ被指控：頻繁調查挫傷在印投資信心

兩黨參議員促拜登調查ＴｉｋＴｏｋ洩漏美國用戶數據

商務部表示中美同意就美國取消對華加關稅保持密切溝通；美方指責中方的產業補貼，與事實完

全不符

白宮官員表示布林肯與王毅會晤料不會就關稅問題發聲明

美國或僅取消百億美元對華關稅，在華美商會表失望

美國駐港總領事呼籲北京讓香港做回香港

美情報部門提醒地方領袖警惕中國影響力活動

中國外交部表示王毅目前正在同俄羅斯外長會晤

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《ＥＳＧ》

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新世界（０００１７）ＥＳＧ對長期發展有益，可獲更好估值

歐冠昇稱ＥＳＧ投資策略漸趨主流，港交所續推動發展

領展（００８２３）在進行收購時會把ＥＳＧ相關認證列入考慮因素

騰訊（００７００）將內部及外部資源連結，評估ＥＳＧ相關工作

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《新冠肺炎》

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本港新增２８５６宗本地確診，輸入個案１７２宗

學校錄２０１宗呈報陽性，２間學校個別班級停課一周

張竹君稱ＢＡ﹒４╱５比例正上升，籲市民緊守防疫

何栢良籲提升６０歲以上第三針及確診者派藥比率

全國昨新增本土陽性３３８宗，深圳增１確診１無症狀

創科及工業局局長辦公室一名政務助理初步確診

北京新增４例本土確診病例

台灣新增３﹒１萬宗本土確診，台灣放寬入境人數限制

國泰表示港府暫緩個別航線熔斷機制可減低乘客不便

姚柏良建議「三三四」方案，與內地商討「團進團出」

崔定邦稱暫緩個別航線熔斷機制有助外地市民回港

據報港府研免再收緊防疫措施，加強驗核酸封區

新冠抗體藥恩適得獲准進入內地國市場，博鰲先行先試

海航下周復航北京－東京往返直飛，入境分流點為大連

港府暫緩個別航線熔斷機制，加強抵港人士檢測安排

澳門新增１２８宗陽性個案，今輪疫情累計１２１５宗；澳門第五輪全民核酸檢測錄３０管混樣

樣本呈陽性

澳門當局表示新葡京疫情主要涉員工，放行賭客因風險低

澳門新葡京被封控，工會籲企業和政府妥善安排受影響僱員

傳伊院成首間試點醫院，今年引入最多１０名內地醫生

梁子超稱暫緩航班熔斷機制不會令輸入風險大增

深圳灣口岸旅檢通關時間延長至９時至２０時

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