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即市新聞

08/07/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》四個利淡因素對港股中長期後市的影響力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和偏淡。平心而論，自從恒指於３月低見１８２３５後，港股大市的跌勢明顯喘定。從
其後市況的變化來看，我們有理由相信中期跌浪已經完結。至於長期跌浪，即使尚未運行完畢，
亦已接近尾聲；於中期反彈浪過後的跌浪，會是最後一個下跌過程。明顯地，指數現於
１９１７９與２２５２４間等待突破，形勢暫時尚屬偏好，惟２０６９７關口支持不宜有失；否
則，中期升勢將遭破壞。
　　現時港股面對的不利因素仍多，包括中美關係欠佳，俄烏戰爭持續，美國可能陷入經濟衰退
、對科技股不利的國策等。然而，第一個因素有望得到改善，第二個因素已被市場消化（不包括
俄羅斯減產或停產石油）；第三個因素是目前最具影響力的，連外匯市與商品市場皆受牽連，而
第四個因素則已見得到舒緩。本欄認為，只要美國日後公布的經濟數據顯示經濟仍在增長，而通
脹又受控，港股中長期後市是樂觀的。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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