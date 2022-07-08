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即市新聞

08/07/2022 18:03

《窩輪匯智－劉嘉輝》經濟周期下的板塊機會及輪證部署

　　《窩輪匯智》港股進入第三季，隨著回歸「派糖」的憧憬消退，開局走勢好淡爭持，恒指整
周跌幅約０﹒６％，投資市場焦點重回通脹、息口及經濟衰退等主題身上，引發油價及資源價格
波動，大市表現「日升日跌」走勢難料，股份表現走勢各異。
　　７月首周投資者的輪證部署相當兩極，截至７月７日數字，恒指、阿里、騰訊、美團及比迪
好倉居榜首，同時間淡倉亦有不少留意恒指、騰訊、美團及納指１００等。
　　短線好淡角力之際，大家不妨將眼光放遠一點，看看在經濟周期的巨輪下，不同板塊的表現
如何！
　　有投資大行曾提出一個「投資時鐘」的觀察，並統計美股在不同經濟周期的股份表現。這個
時鐘將經濟周期分成四個階段︰復甦、經濟過熱、滯脹及央行緊縮下的衰退，以及央行寬鬆下的
衰退表現。有關分析，回測了美股由１９７３年至２００４年的股份表現，發現股價上落幅度最
大往往出現於最後的兩個階段，即滯脹期的衰退以及寬鬆下的衰退。
　　在滯脹衰退中，表現最好的有醫藥、公用事業及能源股，升幅超過一成、６﹒４％及
１４﹒７％。表現最差則包括科技及非必需消費，跌１２﹒５％及近９％。而在之後的衰退期，
必需及非必需消費、金融就成了市場大贏家，升幅分別為１３﹒３％、１１％及８﹒９％。此時
、能源及電信便成落後大市，跌幅分別為１２﹒８％及１０﹒２％。
　　以上雖然只是歷史回測，未必反映將來表現，回測亦是在美股並非港股身上，但亦有可借鑑
之處。即使是經濟衰退最壞之時，投資市場不愁沒波幅機會，投資者宜先判斷當下的周期，再作
板塊的部署。而部署一個較大的周期之時，大家選擇窩輪的策略上宜選較中線的產品，在其他因
素不變下，每日時間損秏相較短身證為少。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理
香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
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＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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