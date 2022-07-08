《缸邊隨筆－石鏡泉》寫給新政府

《缸邊隨筆》「廣廈之歡空想亦快」是清朝一幅對聯的下聯，講的是窮人無屋住，諗下有間

大屋都ｈａｐｐｙ，這是個無奈的自我安慰。遠在唐朝，杜甫也寫了：「安得廣廈千萬間，大庇

天下寒士俱歡顏」。由唐至清，貧無立錐之地的問題，一直解決不了，特區政府要怎樣才能解決

？



１９６０年代，大量國內同胞湧港，當時港英政府用三招來應付。



（１）容許山邊建木屋，大坑東、馬仔坑、鑽石山等等都曾是木屋區，後設寮仔部來管理之

。



（２）暫准業主將騎樓用玻璃封了，只用留下逃生活動窗便可，此例至今仍存在。前曾特首

麥當勞道屋的騎樓落地大玻璃被指違例，是因為他沒有留下個活動窗。



（３）建七層大廈徙置屋，每人居住面積３５平方呎，公共浴廁、廚房在走廊。居住環境絕

不理想，但今時不少成功人士都是住木屋、住公屋出身的，話居住環境不好，窒礙了向上流動是

站不住腳的，不少富二代，屋大車大，也只是爾爾。這個認識跟下文講的教育有關係。



＊不徵郊野公園地 建屋需求永無解＊



港英政府為推行高地價政策，就將廣大的新界地、農地，劃為郊野公園，七百萬港人就只能

住在已開發的約７％土地上。當港人收入增多，就不會滿足於人均３５呎的居住面積。今時港府

想執正，要求人均居住空間在２０至２２平方米，即是２００多平方呎，此即在人均３５平方呎

的基礎上增加６至７倍的土地需求，雖然樓宇建高可解決部分困局，但始終不肯向郊野公園要地

，是永解決不了本港建屋用地需求。



無殼一族，即廣大市民，絕不介意用些郊野公園地，地產商、一些環保人士，會反對用郊野

公園地。擺在特區政府面前的，是你要解決無殼一族的居住問題，還是做「講就無敵，做就無力

」的政府，如何做？



（１）解散今時的城規會，其功能由政府掌握，為甚麼要解散今時城規會，不用多說。



（２）制定要徵用幾多郊野公園面積，並公諸於眾。我以前計過條數，要建８０萬個單位才

夠。



（３）用此郊野公園地，只建公屋或居屋，屋不許私賣，亦不許繼承（如要繼承，要申請）

，原屋主死後，屋交回政府配予他人。



（４）這些屋要真每人２０至２２平方米，屋內要有兩廁，因未來之屋是要許Ｗｏｒｋ

ｆｒｏｍ ｈｏｍｅ和要做家居隔離用。



（５）這些居所要有公眾聚會空間，以便青年人創業時做腦震盪。



（６）配套措施不是工廠，仲邊有人做工人吖，但要方便私人創業。



一言括之，新建之屋，不單要來瞓，更要用來居家工作、創業、防疫用。新政府，是否應有

新思維。



教育，是香港未來經濟發展的基石，但要怎麼樣的教育？



（１）要讀歷史。不讀歷史，會易認賊作父，亦會易失去民族尊嚴，更易被美國佬的顏色革

命胡弄。



（２）學好英文。香港是兩文三語，英語能力是目前港青年贏國內青年的一個優勢，可惜這

優勢是在回落中，原因是我們學校教英語的方法不太妥，精英班用這些教法ＯＫ，但籮底橙班用

這些教法就是Ｄｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ。怎樣使籮底橙班的學生也可以順暢地讀出《

Ｆｉｎａｎｉｃａｌ Ｔｉｍｅｓ》文章，找雷賢達，他和他太太一直有幫低下基層學生去學好

英文，可以由Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ都唸不齊到可以讀出《Ｆｉｎａｎｉｃａｌ Ｔｉｍｅｓ》文章及

用英語演講，贏出《南華早報》的比賽，有實績，不是胡扯，怎做到，有關部門找他們好了。



（３）要鼓勵學生參加制服團隊。今時不少僱主謂新入職員工工作散漫，其中一個原因是對

自己無信心，不自制，香港無軍訓，但參加制服團隊可以改善下。



香港老齡化將嚴重，對港醫療有甚麼要求？要配合就要知道老人家將會有甚麼病。數年前，

筆者首與盧寵茂醫生和華大基因商討，我們耕田的義工，可否找華大基因找出義工們可以有甚麼

的遺傳或基礎病，找出了，就可以治病於未病，又或改變下生活習慣，免發病，今時筆者亦同樣

向盧醫生提出這個，有興趣的，可參加，怕洩漏基因私隱的，就不參加，等發病好了。



政府施政，很多時是外判，理論上，貨比三家，其價應可合理，但實際這個搵三個

Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ之舉是千瘡百孔，害到政府花了錢，但利不了民。例如：



（１）有人承了公屋翻新油漆工程，問他，嘩！啲灰水喺水噃。他謂，無法，大判、二判、

三判下來，只得三毫子油一呎，不油屋水點得。結果，居民媽媽聲，話政府行而不果。



（２）有人投標供應政府電腦，個電腦價低於市價。問佢點賺錢，簡單，張標書只比較電腦

價，但還有其他配套物件要提供，但就不用對比價，結果就是電腦平平，電腦張枱、椅就貴貴。

凡此種種要寫可以八千字，有關部門自己改好了。



如唔知點改，請看Ｄａｉｌｏ跟伏爾克的訪問，伏爾克不單是美儲局長，其父曾在１９３０

年代為一個幾乎破產市的市長，但就做出好成績，無罪案，原因是：



訪問 Ｌｉｎｋ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝

ｍＭＮ１７ｕＢｚＣｗ４





（１）ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ ｇｏｖｅｒｎｉｎｇ；



（２）ｎｏ ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ。



伏爾克受其教誨，做美儲局長時，以身作則（唉！今時有美儲官員內幕買賣），退休後亦成

立了個Ｖｏｌｃｋｅｒ Ａｌｌｉａｎｃｅ去推動ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

ｏｆ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｔｏ ａｃｈｉｅｖｅ ｒｅｓｕｌｔｓ，有興趣的官員們，

可登入該Ｌｉｎｋ去查看。



視頻 Ｌｉｎｋ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｖｏｌｃｋｅｒａｌｌｉａｎｃｅ﹒ｏｒｇ╱



新政府工作量不少，但最重要的工作是：



（１）ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ；



（２）學好怎處理外判。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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