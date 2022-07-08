《盤後部署》恒指尚有殺牛風險，內房股短線宜短炒為主

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數報升，主要中概股跟升，港股高開３１８點報

２１９６１，惟其後升幅顯著收窄，約１１時開始升幅少於１００點，半日升１５點報

２１６５８，午市維持窄幅上落，雖然最終高開高收，但仍未能從上兩萬二關。

恒指今天收報２１７２５，升８２點或升０﹒３８％，主板成交１０５８﹒５４億元。國企

指數報７５５１，升１２點或升０﹒１７％。恒生科技指數報４８０８，升２８點或升

０﹒５９％。

內地股市低收。上證綜合指數報３３５６，跌８點或跌０﹒２５％，成交４２１８﹒８４億

元人民幣。深證成份指數報１２８５７，跌７８點或跌０﹒６１％，成交３０６９﹒７９億元人

民幣。

恒指今天雖然重上１０天線，惟１分鐘圖中可見，恒指在開市價２１９６１回落後四度受制

於２１７００水平，直至臨近收市一分鐘才抽升，好友並非有全面佔優。此外，今天成交額只有

１０５８億元，軟件服務行業淨主動買入資金額不多，缺乏成交及資金推動下，大市難以推升。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，恒指上日（８日）牛證重貨區為２１１００至２１１９９

，此區間以下的牛證街貨仍偏多，尚有向下殺牛機會。在日線圖上，恒指的保力加通道頂部開始

下跌，２０天線亦有下滑趨勢，走勢未見大幅好轉，短線維持下試２１０００水平的看法。



＊中海外有望重上２６﹒５９元＊



為了刺激樓市銷情，深圳地產商弘基地產集團位於南山區的樓盤弘基翰林九錫推出「以房換

房、以舊換新」活動。內房股造好，國企內房方面，中海外（００６８８）升２﹒０５％，報

２４﹒９元；潤地（０１１０９）升２﹒６４％，報３７元；龍湖（００９６０）升２﹒１８％

，報３５﹒１５元。

近期內地多個城市紛紛出招救樓市，包括用房票換房、以農作物換房等，惟措施現階段未能

刺激銷情，多間房企銷量繼續報跌，中央目前又集中在汽車及家電產業推出利好政策，未有在樓

市方面有太多著墨，「以房換房」消息的利好作用相信會非常短暫，投資者部署內房股宜以短炒

為主。

中海外連續數日企穩在１０天線上，而保力加通道底部繼續向上升，走勢上未轉差，短線有

望重上４月１４日的年內高位２６﹒５９元；潤地走勢與中海外相似，在３６元附近整固完後再

上，但要留意在３８元附近有不少蟹貨，在低位買入的投資者宜於３８元食胡；龍湖繼續沿著

１０天線向上升，惟股價自４月２１日跌穿１００天線後，數度未能成功突破，成交額亦偏弱，

投資者宜於１００天線３７﹒３元先行獲利。（ｅｒ）

