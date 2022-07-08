【國際要聞】目擊者：男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停止

《經濟通通訊社８日專訊》日本放送協會（ＮＨＫ）記者現場報道，日本前首相、執政自民
黨資政安倍晉三當日（８日）上午１１時３０分，在奈良市為周日參院選舉站台演講時，現場疑
似傳出槍響。目擊者稱，一名男子持霰彈槍從安倍身後開３槍，安倍胸部流血倒地，心肺停止。
一名疑兇被制服。（ｊｆ）
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