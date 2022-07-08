【安倍遇刺】最新消息：約４０歲男子距安倍３米開槍，現場被制服

《經濟通通訊社８日專訊》最新消息指，年約４０歲、身穿灰色圓領Ｔ男子，名為山上徹也
，從安倍晉三身後３米處，共開槍２響。
一名目擊槍擊過程的女學生向日媒表示，男子開首槍時，現場冒出濃煙，安倍仍然站立。男
子隨即開第２槍，安倍倒在血泊。
男子開槍後並未逃離，被眾人制服。現場可見隨行人員為躺臥地上的安倍急救。他隨後被直
升機送往奈良縣立醫科大學病院搶救。（ｊｆ）
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