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08/07/2022 16:04

【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？

　　《經濟通通訊社８日專訊》日本前首相安倍晉三周五在奈良縣，為周日（１０日）參議院選
舉拉票時，遭槍手近距離開槍，生命垂危。由於４１歲槍手山上徹也曾於２００２至２００５年
在海上自衛隊服役，為事件添加政治敏感色彩，但因案情仍未水落石出，不宜過早對行刺動機下
定論。
　
　　日本在戰前軍國主義抬頭期間，曾發生１９３２年５１５政變，海軍叛兵槍殺時任總理大臣
犬養毅。安倍被槍擊是戰後，尤其是１９７０年代日人享受戰後繁榮以來最嚴重的政治仇殺案。
據日媒報道，山上在接受調查時，表示因為不滿安倍而行刺，但他同時強調只是針對安倍個人，
不是出於政治動機。另一方面，安倍一向對外採取鷹派外交，近期曾高調表態「台灣有事」等同
「日本有事」，因此尚沒有證據顯示日本極右翼對他不滿。
　
　　安倍晉三另一項更可能招惹民怨的爭議問題，是他的「安倍三支箭」。他在２０１２年重新
當選首相時，正值３１１東日本大地震次年。他推出了大規模量化寬鬆、擴大財政支出、喚起民
間資本三大政策，稱為「三支箭」。但貨幣寬鬆政策導致了日圓的貶值，在過去數周兌美元一度
貶破１３６日圓，跌至２４年低谷，導致入口貨物價格上升。再加上俄烏戰爭爆發，導致能源價
格飆升，物價飛漲令民生困苦不堪。
　
　　由安倍任命的日本央行行長黑田東彥，堅持執行「三支箭」政策而拒絕加息，被指為了支持
大企業而犧牲國民生計。而安倍近期亦曾公開支持黑田，表示日本央行行長的未來人選要像黑田
般瞭解宏觀經濟，繼續推行寬鬆政策，未知這是否他成為仇殺目標的導火線？（ｊｆ）

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