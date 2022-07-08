【安倍遇刺】日本首相岸田文雄：安倍晉三仍在搶救中

《經濟通通訊社８日專訊》日本首相岸田文雄發表講話，指遇刺前首相安倍晉三仍在搶救中
，所有內閣官員返回東京應變。４１歲槍手山口徹也是奈良縣本地人，曾於２００２至２００５
年在海上自衛隊服役。日媒引述警方調查指，山口表示對安倍不滿，所以行刺。（ｊｆ）
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