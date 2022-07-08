《台股攻略－黃振宇》台股今日收１４４６４點，升１２８點

《台股攻略》隨著隔夜美股四大指數勁揚，台股今日（８日）延續升勢，電子、金融及傳產

族群齊揚，開盤升１２６﹒２３。盤中傳出日本前首相安倍晉三受到槍擊消息，台股大盤受日經

指數影響一度回落，但之後升幅再次擴大，加權指數終場收１４４６４﹒５３點，升

１２８﹒２６點，成交金額為新台幣２５７３﹒４９億元。

電子族群方面，台積電ＡＤＲ大升６﹒７４％，刺激台積電開高新台幣１２﹒５元至新台幣

４７０元，最終收新台幣４６７元，升２﹒０８％，站回１０日線。國巨業績報喜，勁揚約６％

；聯發科及日月光投控升約２％，台達電早盤大幅走高，收升近３％。聯電及鴻海開高走低，分

別收跌０﹒３８％及１﹒４５％。鴻海今日表現相對疲弱，持續在平盤新台幣１０３﹒５元上下

起伏，終場收跌１﹒４％。金融族群中，京城銀收盤以４﹒８％的升幅領跑，永豐金緊追其後，

升１﹒８％；台新金及臺企銀終場亦升超過１％。傳產族群中，當中屬航運股的貨櫃三雄，長榮

表現最佳，收盤升近５％，陽明及萬海則雙雙收升超過３％。航空雙雄中，華航升近２％，長榮

航午後由紅翻黑，終場收跌０﹒９％。

台股經過近日反彈後，在相對高點可能出現成交額縮減，不過未來景氣面沒想像中差，目前

市場靜待下周台積電法說會，同時關注半導體庫存狀況和下半年展望，若表現不錯，則看好大盤

下周有望站回萬五點，投資者可留意具有長線趨勢的族群，如電動車及晶圓代工等。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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