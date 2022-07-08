《窩輪豪情－梁業豪》橫行待突破的局勢中如何投機權證與牛熊證？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為阿里巴巴（０９９８８）、藥明生物（０２２６９）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選中信銀行（００９９８）、招商銀行（０３９６８）與網易（０９９９９）。

很快又到了本周最後一個交易日，港股好友沒有把握機會於月初取得市場控制權；錯失令大

市成功往上突破的良機，下周後市自然易跌難升居多。作為衍生權證與牛熊證市場的投機者，應

市方式有所不同。由於目前恒指衍生權證與國指衍生權證的引伸波幅處於略為偏低的水平，投機

者可於偏低水平擴大，而相關資產價格有勢結束調整浪╱反彈浪時，入市持有認購權證╱認沽權

證圖利。至於牛熊證投機，則暫宜於大型橫行區內候低造好，候高造淡，破位止蝕。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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