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即市新聞

08/07/2022 08:59

【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，以太幣重返１２００美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》比特幣升至２１５００美元水平，市場已經消化早前的聯儲局會
議紀錄，美股同樣上揚。不過加密貨幣分析師認為，這種情況只是暫時性；其他加密貨幣同樣上
揚，ＳＯＬ和ＣＲＯ一度分別上漲近５％和６％。
　　比特幣礦Ｃｏｍｐａｓｓ周三（６日）宣布，它已經解僱了１５％　的員工，並削減高管薪
酬以度過加密貨幣的低迷期，日本加密貨幣交易所ＢｉｔＦｌｙｅ的全球銷售和交易主管
Ｔａｋａａｋｉ　Ｋｏｔｏ表示，當前動盪的環境是該行業必然出現的情況，但許多問題正在得
到解決，無論是削減成本，還是僅僅提高風險意識、風險管理等，或者只是試圖通過監管或穩定
來提高對系統的信任。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１６６６﹒２２元（美元．下同），升０﹒１９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２３６﹒９３元，跌０﹒０５％；艾達幣報
０﹒４７７７元，升０﹒０４％；瑞波幣報０﹒３４９９元，升２﹒２２％。（ｕｌ）
　
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