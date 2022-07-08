【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，以太幣重返１２００美元

《經濟通通訊社８日專訊》比特幣升至２１５００美元水平，市場已經消化早前的聯儲局會

議紀錄，美股同樣上揚。不過加密貨幣分析師認為，這種情況只是暫時性；其他加密貨幣同樣上

揚，ＳＯＬ和ＣＲＯ一度分別上漲近５％和６％。

比特幣礦Ｃｏｍｐａｓｓ周三（６日）宣布，它已經解僱了１５％ 的員工，並削減高管薪

酬以度過加密貨幣的低迷期，日本加密貨幣交易所ＢｉｔＦｌｙｅ的全球銷售和交易主管

Ｔａｋａａｋｉ Ｋｏｔｏ表示，當前動盪的環境是該行業必然出現的情況，但許多問題正在得

到解決，無論是削減成本，還是僅僅提高風險意識、風險管理等，或者只是試圖通過監管或穩定

來提高對系統的信任。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１６６６﹒２２元（美元．下同），升０﹒１９％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２３６﹒９３元，跌０﹒０５％；艾達幣報

０﹒４７７７元，升０﹒０４％；瑞波幣報０﹒３４９９元，升２﹒２２％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

