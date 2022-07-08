《談國論企－黎偉成》必須保持香港獨特地位和優勢

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年７月１日主

持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，發表重要講話時提出四個

「必須」，強調「必須全面準確貫徹「一國兩制」方針」，在這個前提下香港、澳門保持原有的

資本主義制度長期不變，享有高度自治權，及必須保持香港的獨特地位和優勢，足見習近平對香

港的高度重視，和香港對國家貢獻的高度期望。



＊背靠祖國聯通世界為國家作出多方面作出貢獻＊



香港確實擁有獨特的優勢，亦為其獨特地方必須保持的重要原因。習近平特別提到的好幾個

重點中，最惹人注目的當然是：（一）「背靠祖國，聯通世界」，而這走「香港得天獨厚的顯著

優勢」。此語正是。香港在上世紀５０年代時，已經充分做到當年所提出的「背靠祖國，面向世

界」要求，並作出十分重大的貢獻。還記得，以美國為主的西方國家，把於１９４９年成立的堅

持社會主義的中華人民共和國團團密密的圍困，力圖堵成這個被宅們稱所謂「鐵幕」的新興國家

，而中國就是利用香港作為通往世界的幾乎唯一的獨有渠道。不僅貿易、金融和資源、技術，甚

至連體育、藝術，並尤以「乒乓外交」為主的外交，和以「改革開放」為主的經濟層面，香港為

祖國的對外聯繫和發展的貢獻？多，凡此，確為香港得天獨厚之處，亦為顯著優勢。

談到獨特之處，確有不少，其中最重要的是（二）香港和澳門過去逾１００年都是採取資本

主義制度，有別於內地長期奉行社會主義制度的，是與歐美等世界許許多多國家或地區在制度上

基本接軌，在國家在最近四個多年代推行而行之有佳效的改革開放政策，港澳確實可以發揮到「

引進來」與「走出去」的雙向融合和支持作用。當然可以在「國內大循環」和「國內國際雙循環

」作出新的貢獻，甚至可以在相當程度破解美國近年對華霸道的不合法不合理的制裁、圍堵、攬

炒等劣行。

在眾多基制上，香港最特別之處為（Ｉ）保持港元，而港元又與美元作匯率聯繫。香港自

１９８３年實施至今的港元聯繫匯率制度，主要採取利率套戥和貨幣局等基制，予港元對美元一

直保持相對穩定波動態勢，有利香港經濟社會和對外經貿等活動的穩定良好的發展。是為中國可

以通過香港在特別是金融貿易等多方面對外活動，得以相對穩定的發展的其中良好的保證。

要指出，美國不斷霸道和狂妄的圍堵攬炒中國，涉港問題當不可少，坊間有說或不容許港元

繼續與美元掛？，我看此舉行之不通之因，乃（ｉ）美國若要港元與美元脫？，劣舉反使美國自

我破壞美元可自由買賣的承諾，對美元的形象和未來發展大打折扣；（ｉｉ）香港與紐約、倫敦

齊名的「紐倫港」國際金融中心，有相當可觀以美元計算的國際金融貿易等活動的資金往來，都

會通過香港運作，美元怎可以沒有了香港？美國從來就是要損人利己，損己？不成！更何況大大

損美，更不可能！講一講，嚇一嚇，還可能會！



＊續行資本主義制度保持普通法融合中外＊



和（ＩＩ）香港沒有外匯管制，是一個自由港，加上行之多年的資本主義制度，和行之有效

的法制，是擁有自由開放的營商環境，更建立了國際金融、航運、貿易中心的地位的基建。此吸

引歐美許多國家的跨國公司、集團到香港設立辦事處，甚至區域的業務總部，並以香港作為探索

發展、投資中國的橋頭堡，然後進一步推廣中國業務的力度。

同樣十分重要的，是（三）香港實施普通法制度，與環球許許多多國家與地區接軌；此使內

地繼續採取現行的「大陸法」的同時，利用香港作為一個「緩衝點」，融入國際經濟金融社會，

如中資企業就可以通過在香港的上市掛牌和相關運作，有助企業適應「普通法」治下的經濟金融

活動，為未來走進國際經濟社會建立良好的基礎，更易相互的融合，得到更好的效益。

尤其是香港現行的法律、會計、金融等許許多多的基本法制法則建設，經歷多年的大大小小

修訂、改進，成為十分成熟的機制，和運行運作的成功，廣為世界各地所認同和接受，是為中國

擁有獨特魅力的一個都會，要好好服務國家和國際。

由是習近平強調：「在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中

，香港必將作出重大貢獻」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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