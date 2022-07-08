《中概異動》科技股造好，阿里巴巴高開近５％，騰訊美團升近２％

《經濟通通訊社８日專訊》科技股今天開市造好。阿里（０９９８８）現價升４﹒５４％，

報１２２元，該股成交約３７２萬股，涉資４﹒４８億元；騰訊（００７００）升１﹒５９％，

報３５７﹒２元；美團（０３６９０）升１﹒８５％，報１９８元；小米（０１８１０）升

１﹒９４％，報１３﹒６８元。

隔晚美股造好，反映中概股表現的金龍中國指數收報８１０３，升３﹒９５％，主要中概股

跟隨美股反彈。科技股方面，嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升６﹒７８％；萬國數據（ＧＤＳ）、知乎

（ＺＨ）、百度（ＢＩＤＵ）均升逾３﹒６％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）升２﹒７５％。

現時，恒生指數報２１９６１，升３１８點或升１﹒４７％，主板成交３２﹒１１億元。國

企指數報７６４１，升１０２點或升１﹒３６％。恒生科技指數報４８６８，升８８點或升

１﹒８５％。

即月期指新報２１９８０，升２７１點，高水１８點。即月國指期貨報７６４６，升９０點

，高水４點。即月科指期貨新報４８５９，升７５點，低水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２２元 升４﹒５４％

騰訊（００７００） ３５７﹒２元 升１﹒５９％

美團（０３６９０） １９８元 升１﹒８５％

小米（０１８１０） １３﹒６８元 升１﹒９４％

京東集團（０９６１８） ２４８元 升０﹒３２％

快手（０１０２４） ８８﹒３元 升２﹒４４％

知乎（０２３９０） ２６元 升１﹒１７％

汽車之家（０２５１８） ７２﹒４５元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２１９元 升６﹒３１％

萬國數據（０９６９８） ３１﹒４元 無升跌

百度（０９８８８） １５１﹒９元 升３﹒３３％

微博（０９８９８） １７９﹒１元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２６﹒９５元 無升跌

網易（０９９９９） １４１元 升１﹒２９％

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（ｅｒ）

