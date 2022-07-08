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08/07/2022 09:33

《中概異動》蔚來漲５％，隔晚美股揚逾８％，國策消息續帶動車股

　　《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）現價升５﹒１％，報１７５﹒３元，該股成
交約８萬股，涉資１４６２萬元，盤中高見１７７﹒８元，最低見１７５﹒３元。
　　反映中概股表現的金龍中國指數收報８１０３，升３﹒９５％，主要中概股跟隨美股反彈。
汽車股方面，蔚來（ＮＩＯ）揚８﹒０２％；小鵬（ＸＰＥＶ）升５﹒５３％。
　
＊中央倡加大信貸支持促汽車消費＊
　
　　另外，商務部等１７部門再發布鼓勵汽車消費的措施。通知中指，為了搞活汽車流通、擴大
汽車消費，多部門研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，開展新能源汽車下鄉活
動，支持充電設施建設等。
　　受國策的利好消息帶動，汽車股繼續上升。小鵬汽車（０９８６８）升３﹒５３％，報
１２８﹒９元；理想汽車（０２０１５）升１﹒３１％，報１５５﹒２元；吉利（００１７５）
升４﹒１１％，報１８﹒２２元。
　　現時，恒生指數報２１８９９，升２５５點或升１﹒１８％，主板成交７１﹒１４億元。國
企指數報７６１４，升７５點或升１﹒００％。恒生科技指數報４８５１，升７１點或升
１﹒４９％。
　　即月期指新報２１９２４，升２１５點，高水２５點。即月國指期貨報７６２５，升６９點
，高水１１點。即月科指期貨新報４８４９，升６５點，低水２點。
　　上證綜合指數報３３８０，升１６點或升０﹒４９％，成交２１８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３００８，升７３點或升０﹒５７％，成交１６１﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１７５﹒３元　　升５﹒１％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１２８﹒９元　升３﹒５３％
　　理想汽車（０２０１５）　１５５﹒２元　升１﹒３１％
　　吉利（００１７５）　　　１８﹒２２元　升４﹒１１％
　　東風（００４８９）　　　　５﹒９２元　　升１﹒２％
　　比亞迪（０１２１１）　　３２８﹒４元　升１﹒０５％
　　廣汽（０２２３８）　　　　８﹒１３元　升１﹒１２％
　　長汽（０２３３３）　　　１５﹒４６元　升２﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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