《中概異動》蔚來漲５％，隔晚美股揚逾８％，國策消息續帶動車股

《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）現價升５﹒１％，報１７５﹒３元，該股成

交約８萬股，涉資１４６２萬元，盤中高見１７７﹒８元，最低見１７５﹒３元。

反映中概股表現的金龍中國指數收報８１０３，升３﹒９５％，主要中概股跟隨美股反彈。

汽車股方面，蔚來（ＮＩＯ）揚８﹒０２％；小鵬（ＸＰＥＶ）升５﹒５３％。



＊中央倡加大信貸支持促汽車消費＊



另外，商務部等１７部門再發布鼓勵汽車消費的措施。通知中指，為了搞活汽車流通、擴大

汽車消費，多部門研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，開展新能源汽車下鄉活

動，支持充電設施建設等。

受國策的利好消息帶動，汽車股繼續上升。小鵬汽車（０９８６８）升３﹒５３％，報

１２８﹒９元；理想汽車（０２０１５）升１﹒３１％，報１５５﹒２元；吉利（００１７５）

升４﹒１１％，報１８﹒２２元。

現時，恒生指數報２１８９９，升２５５點或升１﹒１８％，主板成交７１﹒１４億元。國

企指數報７６１４，升７５點或升１﹒００％。恒生科技指數報４８５１，升７１點或升

１﹒４９％。

即月期指新報２１９２４，升２１５點，高水２５點。即月國指期貨報７６２５，升６９點

，高水１１點。即月科指期貨新報４８４９，升６５點，低水２點。

上證綜合指數報３３８０，升１６點或升０﹒４９％，成交２１８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１３００８，升７３點或升０﹒５７％，成交１６１﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １７５﹒３元 升５﹒１％

小鵬汽車（０９８６８） １２８﹒９元 升３﹒５３％

理想汽車（０２０１５） １５５﹒２元 升１﹒３１％

吉利（００１７５） １８﹒２２元 升４﹒１１％

東風（００４８９） ５﹒９２元 升１﹒２％

比亞迪（０１２１１） ３２８﹒４元 升１﹒０５％

廣汽（０２２３８） ８﹒１３元 升１﹒１２％

長汽（０２３３３） １５﹒４６元 升２﹒９３％

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（ｅｒ）

