《午市前瞻》專家看好恒指再戰兩萬二，通關事在必行宜部署國泰

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報２１６５８，升１５點或０﹒０７％，主板成

交６０１﹒４４億元。恒生中國企業指數報７５２４，跌１４點或０﹒１９％。恒生科技指數報

４７９８，升１８點或０﹒３８％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１２１﹒３元，升４﹒６元或３﹒９４％，成交

３５﹒８８億元；騰訊控股收報３４９﹒６元，跌２元或０﹒５７％，成交３５﹒２８億元；美

團收報１９１﹒３元，跌３﹒１元或１﹒５９％，成交１６﹒２５億元。國指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美

團。



＊李偉傑：不穿百天線則後市維持樂觀＊



恒指今早受外圍帶動高開３１８點，隨後即遇獲行回吐，升幅收窄至約１００點。財經評論

員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股受美股造好帶動，同時受內地政策扶持汽車企業帶

動股市氣氛，看好恒指有望突破２２０００點。他提到，美國即將公布通脹數據，但近期油價回

落，有望紓緩通脹壓力，故他認為恒指將能企穩２２０００，７月投資氣氛亦轉趨正面。

李偉傑指，上兩個交易日恒指跌穿百天線後收市前都成功企穩，印證百天線具支持力，如恒

指能持續收高於百天線，後市維持樂觀。



＊熔斷機制「暫緩」但大方向難改＊



昨日香港宣布暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。李偉傑指雖然目前仍然只是「暫

緩」，但情況已逐步明朗化，因香港一直屬外向型經濟，現時通關已接近事在必行，至於「熔斷

機制」會否捲土重來，則仍要看疫情進展，但通關大方向難以再改。

國泰（００２９３）昨日因相關消息而飆升３％，李偉傑指國泰同屬復甦念股一員，如將來

有進一步通關利好消息，有望刺激股價展開新一輪升浪。

他指，現時國泰於十天線及廿天線附近均見支持，建議若回落至８﹒３至８﹒５元附近可分

注吸納，中線有望挑戰９﹒５元，後市視乎開放程度繼續挑戰高位。（ｈｃ）

