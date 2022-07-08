  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 12:09

《午市前瞻》專家看好恒指再戰兩萬二，通關事在必行宜部署國泰

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報２１６５８，升１５點或０﹒０７％，主板成
交６０１﹒４４億元。恒生中國企業指數報７５２４，跌１４點或０﹒１９％。恒生科技指數報
４７９８，升１８點或０﹒３８％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１２１﹒３元，升４﹒６元或３﹒９４％，成交
３５﹒８８億元；騰訊控股收報３４９﹒６元，跌２元或０﹒５７％，成交３５﹒２８億元；美
團收報１９１﹒３元，跌３﹒１元或１﹒５９％，成交１６﹒２５億元。國指三大成交股份依次
為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美
團。
　
＊李偉傑：不穿百天線則後市維持樂觀＊
　
　　恒指今早受外圍帶動高開３１８點，隨後即遇獲行回吐，升幅收窄至約１００點。財經評論
員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股受美股造好帶動，同時受內地政策扶持汽車企業帶
動股市氣氛，看好恒指有望突破２２０００點。他提到，美國即將公布通脹數據，但近期油價回
落，有望紓緩通脹壓力，故他認為恒指將能企穩２２０００，７月投資氣氛亦轉趨正面。
　　李偉傑指，上兩個交易日恒指跌穿百天線後收市前都成功企穩，印證百天線具支持力，如恒
指能持續收高於百天線，後市維持樂觀。
　
＊熔斷機制「暫緩」但大方向難改＊
　
　　昨日香港宣布暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。李偉傑指雖然目前仍然只是「暫
緩」，但情況已逐步明朗化，因香港一直屬外向型經濟，現時通關已接近事在必行，至於「熔斷
機制」會否捲土重來，則仍要看疫情進展，但通關大方向難以再改。
　　國泰（００２９３）昨日因相關消息而飆升３％，李偉傑指國泰同屬復甦念股一員，如將來
有進一步通關利好消息，有望刺激股價展開新一輪升浪。
　　他指，現時國泰於十天線及廿天線附近均見支持，建議若回落至８﹒３至８﹒５元附近可分
注吸納，中線有望挑戰９﹒５元，後市視乎開放程度繼續挑戰高位。（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS08/07/2022
【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了　總理籲艱苦努力穩經濟
人氣文章財經熱話08/07/2022
約翰遜辭職英鎊反彈　匯控渣打造好　哪隻更值博？
人氣文章財經熱話08/07/2022
【大市悶局】張智威料港股區間上落　兩股份受惠內地谷經濟！
人氣文章財經熱話08/07/2022
【食胡時機到？】阿里巴巴飆逾近4% 溫鋼城料上望空間有限　籲適時減持
人氣文章財經熱話08/07/2022
《午市前瞻》
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】男子持霰彈槍從後開三響　安倍晉三中彈心肺停止
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金