【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒５億人幣，買李寧沽美團

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開３１８點，報２１９６１點。最高升３１８點報

２１９６１點，最低跌２８點報２１６１４點。恒指收報２１７２５點，升８２點或０﹒３８％

。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒５億元人民幣，增加５﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是李寧（０２３３１）、吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最

多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１０５８﹒５４億元減少５﹒５％。其中港股通成交２１５﹒３億元，佔總成交

２０﹒３％。



＊大摩建議增持李寧＊



摩根士丹利發表研究報告指，曾華鋒退任李寧（０２３３１）首席財務官職務，他在集團發揮著

關鍵作用，相信集團的營運效率將會維持，並奠定著堅實的基礎以支援未來發展。該行予集團目

標價８９元，評級為「增持」。

李寧跌２﹒３１％報７１﹒９元，北水淨買入３﹒１億元；吉利汽車跌０﹒６９％報

１７﹒３８元，北水淨買入２﹒７億元；香港交易所升１﹒４％報３７５﹒８元，北水淨買入

２﹒５億元。

美團跌１﹒０８％報１９２﹒３元，北水淨賣出４﹒４億元；中國移動跌０﹒３１％報

４８﹒９元，北水淨賣出１﹒９億元；藥明生物跌３﹒２６％報８０元，北水淨賣出１﹒２億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） ３﹒０９

吉利汽車 （００１７５） ２﹒６８

香港交易所 （００３８８） ２﹒５０

騰訊控股 （００７００） ２﹒１０

中國海洋石油 （００８８３） １﹒７２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －４﹒４２

中國移動 （００９４１） －１﹒９１

藥明生物 （０２２６９） －１﹒１８

長城汽車 （０２３３３） －０﹒４９

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１６

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