《美元走勢－羅明立》寬鬆推手安倍遇刺，日圓上方阻力１３６﹒４

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒８０ １３８﹒１５ １３５﹒３２

歐元╱美元 １﹒０１４６ １﹒０１９１ １﹒０１３９

英鎊╱美元 １﹒１９９０ １﹒２０５６ １﹒１９８９

美元╱瑞郎 ０﹒９７５８ ０﹒９７５８ ０﹒９７２３

美元╱港元 ７﹒８４９２ ７﹒８４９２ ７﹒８４６８

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《美元走勢》周四（７日）美匯指數在１０７附近上落並輕微低收。繼續有聯儲局官員表態

支持今個月稍後加息０﹒７５％，而９月再加０﹒５％，認為對美國經濟衰退的憂慮有被誇大了

。上周初次申領失業救濟人數為２３﹒５萬，超過前值及市場預期，市場密切關注今晚（８日）

公布的美國６月就業數據，以了解經濟前景。

失去多數民眾及黨友支持的英國首相約翰遜最終在昨日宣布辭職，英鎊一如預期有所反彈，

今日升至１﹒２０５０才受阻。換人難以解決英國面對的經濟及跟歐盟關係的問題，除非美元回

軟，否則１０天線的１﹒２０８０及２０天線的１﹒２１５０會有阻力。

歐洲央行６月貨幣政策會議紀要顯示，央行提到的循序漸進加息行動並不代表只會加息

０﹒２５％，有成員認為要為更大幅度的加息作準備。歐元嘗試反彈但力度不足，今日再跌至

１﹒０１４０附近。日本前首相安倍晉三今日在公開場合演講時被槍擊，一度傳出已無生命跡象

，官方則指仍在搶救中。由於安倍是寬鬆貨幣政策的重要推手，有分析認為事件可能令日圓走強

。圓匯暫時變動不大，上方阻力１３６﹒４０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６７８０ ０﹒６８８０ ０﹒６７５０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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