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即市新聞

08/07/2022 15:38

《美元走勢－羅明立》寬鬆推手安倍遇刺，日圓上方阻力１３６﹒４

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒８０　１３８﹒１５　１３５﹒３２
　　歐元╱美元　１﹒０１４６　１﹒０１９１　１﹒０１３９
　　英鎊╱美元　１﹒１９９０　１﹒２０５６　１﹒１９８９
　　美元╱瑞郎　０﹒９７５８　０﹒９７５８　０﹒９７２３
　　美元╱港元　７﹒８４９２　７﹒８４９２　７﹒８４６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（７日）美匯指數在１０７附近上落並輕微低收。繼續有聯儲局官員表態
支持今個月稍後加息０﹒７５％，而９月再加０﹒５％，認為對美國經濟衰退的憂慮有被誇大了
。上周初次申領失業救濟人數為２３﹒５萬，超過前值及市場預期，市場密切關注今晚（８日）
公布的美國６月就業數據，以了解經濟前景。　
　　失去多數民眾及黨友支持的英國首相約翰遜最終在昨日宣布辭職，英鎊一如預期有所反彈，
今日升至１﹒２０５０才受阻。換人難以解決英國面對的經濟及跟歐盟關係的問題，除非美元回
軟，否則１０天線的１﹒２０８０及２０天線的１﹒２１５０會有阻力。
　　歐洲央行６月貨幣政策會議紀要顯示，央行提到的循序漸進加息行動並不代表只會加息
０﹒２５％，有成員認為要為更大幅度的加息作準備。歐元嘗試反彈但力度不足，今日再跌至
１﹒０１４０附近。日本前首相安倍晉三今日在公開場合演講時被槍擊，一度傳出已無生命跡象
，官方則指仍在搶救中。由於安倍是寬鬆貨幣政策的重要推手，有分析認為事件可能令日圓走強
。圓匯暫時變動不大，上方阻力１３６﹒４０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　買入澳元　０﹒６７８０　０﹒６８８０　０﹒６７５０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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