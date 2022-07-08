馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席

《經濟通通訊社８日專訊》李澤楷旗下富衛集團宣布，集團現任副主席兼獨立非執行董事馬

時亨獲委任為董事會主席，即時生效。馬時亨接替卸任主席一職的夏佳理，而夏佳理將繼續擔任

富衛集團的非執行董事，直至該公司完成首次公開招股之當月月底或２０２２年１２月３０日（

以較早者為準）。

馬時亨於２０１３年加入富衛集團董事會。他除了對富衛集團有深入的認識外，還在參與上

市公司董事會方面擁有豐富經驗，並在公營機構有出色的往績。而夏佳理自富衛集團於２０１３

年成立以來一直擔任集團主席，為公司作出了重大的貢獻，並建立了一個完善卓越的企業治理架

構，以推動公司成為領先的泛亞洲人壽保險公司。

夏佳理表示，馬時亨是擔任集團主席的理想人選。他一直踴躍參與公司的發展進程，清楚了

解如何實現集團創造保險新體驗的願景。隨著公司進入另一增長階段，對在馬時亨和行政總裁黃

清風共同領導下的未來發展感到十分振奮。

馬時亨表示，在夏佳理的領導下，建立了一家增長迅速的保險公司，為亞洲各地數以百萬計

的人提供簡單、便利而且相宜實惠的保險保障。在過去近九年間，有幸能與夏佳理並肩工作，並

很榮幸能接替他擔任集團主席一職。在公司的成功基礎上，期待繼續為投資者、客戶、社區和其

他持份者創造持久的價值。

此前市場消息指，基於市況波動，富衛集團決定推遲在香港的ＩＰＯ計劃，並待市場環境變

利好時，再重啟其上市計劃。富衛集團傳尋求上市集資約１０億美元（約７８億港元）。

（ｂｉ）

