證監會行政總裁歐達禮年底離任，明年１月任英國ＦＣＡ主席

《經濟通通訊社８日專訊》證監會公布，行政總裁歐達禮（Ａｓｈｌｅｙ Ａｌｄｅｒ）將

於今年底離任，並於明年１月出任英國金融行為監管局（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｎｄｕｃｔ

Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ、ＦＣＡ）主席一職，其繼任人選的招聘工作將會展開。政府指，過去

１１年任職證監會行政總裁期間，歐達禮盡心服務、貢獻良多，政府對此表示感謝，並祝願他未

來工作一切順利。



＊提前離任＊



自２０１１年起擔任證監會行政總裁的歐達禮，原本於２０２０年９月便約滿離職，港府同

年５月宣布再次委任歐達禮續任多３年，至２０２３年９月底。身為證監會行政總裁，歐達禮自

２０１６年起擔任國際證監會組織理事會主席一職。



＊致力鞏固香港作為國際機構通往內地的門戶角色＊



證監會表示，歐達禮一直引領證監會採取一套高度聚焦的創新監管政策，並推動運作上進行

改革，以應對各項風險並打擊失當行為，確保本港金融市場保持高質素和廉潔穩健，以及維繫投

資者的信心。他亦致力鞏固香港作為國際機構及投資者通往內地的門戶的角色，令證監會與中證

監在跨境市場互聯互通計劃持續擴展下，建立起緊密的合作關係。



＊雷添良感謝歐達禮任內貢獻＊



證監會主席雷添良表示，感謝歐達禮在其任期內的領導及貢獻。他將證監會構建成處事果斷

、效益斐然且深得本地和國際同業尊重的獨立市場監管機構，還鞏固香港作為領先全球金融中心

的地位。

歐達禮稱，證監會已發展成為獲全球公認的少數世界級市場監管機構之一，實施的政策及改

革已植根體制之中，他會將穩健有效的監管框架傳承給繼任人。

政府表示，會繼續與證監會共同努力維護世界一流的監管環境，保持香港作為開放、透明及

穩健的卓越國際金融中心的角色。（ｃｌ）

