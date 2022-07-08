梁定邦：下任證監會ＣＥＯ應具備３條件，陳家強：國籍不太重要

《經濟通通訊社８日專訊》證監會公布，行政總裁歐達禮將於今年底離任，繼任人選招聘工

作將會展開。證監會前主席梁定邦認為，下任證監會行政總裁應具備３個主要條件，包括熟悉國

際市場、對中國市場有了解和可以融合中外文化。曾與歐達禮共事的前財經事務及庫務局局長陳

家強指，歐達禮出任行政總裁期間，環球金融及監管制度均出現轉變，所以新任行政總裁在監管

的工作經驗較重要，反而政治、國籍等條件不太重要。

梁定邦表示，新任行政總裁若能同時熟悉國際市場和中國市場將會是最佳人選，但假如未能

兩者兼備，熟知國際市場則會較為重要。



＊港交所歐冠昇：歐達禮令監管制度強化＊



陳家強說，歐達禮離任是香港的損失，但認為他履任英國金融市場行為監管局

（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｎｄｕｃｔ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ、ＦＣＡ）主席一職是好選擇，

在監管方面仕途有新發展。被問到歐達禮提早離任會否削弱金融界信心時，陳家強認為，不必從

政治方面作太多猜測。雖然證監會要尋找一位新任行政總裁較困難，但香港是國際金融中心，以

及證監會當中亦有不少人才，相信是證監會重組高級管理層的好時機。

港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇表示，在歐達禮的帶領下，香港市場監管制度日臻完

善。代表港交所感謝歐達禮任職證監會行政總裁１１年以來，對推動香港金融市場發展和鞏固香

港國際金融中心地位所作的貢獻。（ｃｌ）

