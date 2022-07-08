【夜期時段】即月期指最新報２１７０１點，跌２５點，低水２５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７１０點，跌１６點，低水１６
點，最新報２１７０１點，跌２５點，低水２５點，合約成交４８２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５５５點，跌１１點，高水３點，最新報７５５６點，跌
１０點，高水４點，合約成交５０２張。
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