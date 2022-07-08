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08/07/2022 17:38

【企業盈警】龍記集團（２５５）料中期純利按年跌不少於６０％

　　《經濟通通訊社８日專訊》龍記集團（００２５５）公布，預期集團錄得截至今年６月３０
日止六個月，純利較去年同期減少不少於６０％。
　　減少之主要原因為集團銷售收入之減少，因中國部份地區爆發疫情導致市場內總訂單之減少
加上原材料成本的增加及相對固定的營運成本導致集團之收入及純利減少。（ｂｎ）

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