《國企紅籌》延長石油國際（３４６）附屬遭索賠逾２００萬人幣

《經濟通通訊社８日專訊》延長石油國際（００３４６）公布，獲公司間接擁有５１％權益

的附屬公司，即延長石油（浙江自貿區）有限公司通知，該附屬公司涉及以下法律訴訟。遼寧海

尚通海運對該附屬公司索賠運輸費約２０２萬元人民幣及所產生相關費用及利息（案件Ｄ）。案

件Ｄ之法院聆訊將於下月２３日舉行。

集團表示，一直就有關案件Ｄ之申索以及集團應就有關申索採取之潛在法律行動尋求法律意

見。（ｂｎ）

