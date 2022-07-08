《國企紅籌》延長石油國際（３４６）附屬遭索賠逾２００萬人幣

《經濟通通訊社８日專訊》延長石油國際（００３４６）公布，獲公司間接擁有５１％權益
的附屬公司，即延長石油（浙江自貿區）有限公司通知，該附屬公司涉及以下法律訴訟。遼寧海
尚通海運對該附屬公司索賠運輸費約２０２萬元人民幣及所產生相關費用及利息（案件Ｄ）。案
件Ｄ之法院聆訊將於下月２３日舉行。
集團表示，一直就有關案件Ｄ之申索以及集團應就有關申索採取之潛在法律行動尋求法律意
見。（ｂｎ）
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