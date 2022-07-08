【特區新班子】消息：《南華早報》前記者梁溯庭出任保安局長政助

《經濟通通訊社８日專訊》消息指，前亞視主播及《南華早報》記者梁溯庭將接替劉富生出
任保安局局長政治助理。她若當上政助，將會是破格出任，因保安局副局長及政助一職，過去均
由紀律部隊高層出任。
據了解，梁溯庭上月底已向《南華早報》請辭。曾留學德國並在當地任記者的梁溯庭，返港
後當上亞視主播；２０１５年加入《南華早報》，一直跟進保安政策新聞，並曾給多名紀律部隊
高層做專訪。（ｈｙ）
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