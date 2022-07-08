【新冠肺炎】盧寵茂：暫緩個別航班熔斷機制不代表放寬防疫措施

《經濟通通訊社８日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，由今日起在檢疫酒店檢疫期間第３

天須進行強制檢測。根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並

可讓衞生當局取得更多輸入個案數據，進行更精準抗疫工作。他又指，由昨日起即時暫緩個別航

線熔斷機制，直至另行通告，強調暫緩個別航線熔斷機制不等於放寬措施，政府從無考慮「躺平

」。

盧寵茂指，現時確診個案數字如再無改善，可能在兩星期內確診個案會變為雙倍，而海外輸

入個案只佔不到百分之幾，隨航班次數增加，熔斷機制對來港旅客有很多不確定性，再加上酒店

檢疫緊張，不便海外港人及學生在暑假返港。



＊核酸檢測是新冠診斷「金標準」＊



盧寵茂又表示，熔斷的成本相當高，機制影響１００個航班，卻僅找出５３４宗個案。考慮

各方因素後，數據顯示檢疫及核酸檢測可有效找出個案，不會變成社區傳播源頭。他強調在新冠

防控，做到「早發現、早診斷」需要準確檢測，而核酸是新冠診斷的「金標準」，可盡早找到受

感染者。他表示，要做到精準隔離染疫者，令大部分未感染人回復自由，便要提高核酸檢測數量

、做到「多準快易平」。

盧寵茂指，外防輸入仍然是本港防疫重要一環，目前機場檢測待行可以發現六成輸入個案，

如果本港有更準確和快捷的核酸檢測，加上要求抵港人士在定點酒店做檢測，有空間讓大部分沒

有感染人士減少入境後的限制。他呼籲市民，現階段不應放鬆，指入院和重症數目上升，確診住

院人數較上月中起碼倍增，未接種新冠疫苗的人應該盡快接種。（ｈｙ）

