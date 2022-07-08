【新冠肺炎】學校呈報２１４宗確診，涉１９１間學校１７４名學生

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報２１４

宗確診，涉及１９１間學校１７４名學生及３８名教職員，分別來自３７間幼稚園、８２間小學

、６４間中學及８間特殊學校。過去七日，１０７間學校有兩宗或以上確診個案。

兩間學校個別班級停課一周，包括路德會協同中學４Ｂ班，有３０名學生，３名學生確診。

另外路德會梁鉅鏐小學１Ｂ班有２９名學生，有３名學生確診。（ｈｙ）

