《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報２１４
宗確診，涉及１９１間學校１７４名學生及３８名教職員，分別來自３７間幼稚園、８２間小學
、６４間中學及８間特殊學校。過去七日，１０７間學校有兩宗或以上確診個案。
兩間學校個別班級停課一周，包括路德會協同中學４Ｂ班，有３０名學生，３名學生確診。
另外路德會梁鉅鏐小學１Ｂ班有２９名學生，有３名學生確診。（ｈｙ）
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08/07/2022 16:54
【新冠肺炎】學校呈報２１４宗確診，涉１９１間學校１７４名學生
《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報２１４
宗確診，涉及１９１間學校１７４名學生及３８名教職員，分別來自３７間幼稚園、８２間小學
、６４間中學及８間特殊學校。過去七日，１０７間學校有兩宗或以上確診個案。
兩間學校個別班級停課一周，包括路德會協同中學４Ｂ班，有３０名學生，３名學生確診。
另外路德會梁鉅鏐小學１Ｂ班有２９名學生，有３名學生確診。（ｈｙ）
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