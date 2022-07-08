【新冠肺炎】新增２０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１８宗源頭不明

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２０宗

ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，包括１８宗源頭不明及２個相關個案；ＢＡ﹒４、ＢＡ﹒５新增１１

宗個案，６宗為相關個案，３宗源頭不明及２個密切接觸者，包括皇后大道西翰林峰２座，有一

名同住家人確診；九龍順緻苑Ａ座順隆閣住戶。（ｈｙ）

