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即市新聞

08/07/2022 15:58

《小傳日記》和醫新藥既救病人亦救股民，期望上番４０銀！

　　《小傳日記》呢兩日外圍都幾多事，大家都知我想講咩。噚日英國首相約翰遜終於決定辭職
，但都係預咗。今天就係日本前首相安倍晉三遇刺，暫時只知命危，但呢單嘢就幾突然。不過，
唔知係投資者已經畀經濟衰退陰霾搞到無晒心機，抑或忽然理性，知道兩件事其實只會對金融市
場造成短暫影響，所以英鎊同ＹＥＮ都冇因為上述事件而大跌！
　　今晚美國勞工部出６月份就業報告，我相信亦唔會對下星期港股走勢有好大影響，因為市場
已經預咗聯儲局７月份會加息０﹒７５厘，唔通６月份非農業職位大增５０萬個，聯儲局就會加
１厘息咩？阿特蘭大聯儲行最新預測，美國第二季ＧＤＰ會收縮２﹒１％，咁即係美國陷入技術
性經濟衰退，到時聯儲局咪要考慮減息囉？
　　依家個個驚經濟衰退，所以投資股票亦應該揀啲唔太受經濟周期影響嘅去買，第一時間我梗
係諗起醫藥股啦。上星期一（４號）隻和藥（０００１３）成交急增，股價由最低１９﹒９８銀
升到最高２４銀，收市報２３﹒８５銀，單日升幅超過１９％，之後企穩喺２１銀樓上整固。公
司噚日發通告，話佢隻ＩＭＧ－００７全球Ｉ期臨床試驗完成首例受試者給藥。據講呢隻藥係一
種靶向ＯＸ４０的新型拮抗單克隆抗體，主要用嚟治療特應性皮炎－慢性炎症性皮膚病。估計美
國、歐洲同東亞有８至１９％細路，同埋２％至５％成人受到影響。
　　和藥舊年６月３０號以４０﹒１銀上市，年幾之後市值蒸發咗４２％。睇日線圖，２２﹒５
銀係首個反彈阻力，但買得藥股就要有耐性等（新藥上市），和藥屬於長和系，大支水喉射住，
唔驚加息，研發唔會受影響，新藥一上市自然有水到，我唔望多，彈番上去４０銀都幾禾味！請
請！　　
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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